W centrum uwagi pozostaje sezon wyników finansowych za III kwartał, a w szczególności prognozy spółek z indeksu S&P 500 oraz wypowiedzi ich przedstawicieli dotyczące perspektyw i potencjalnych wyzwań. W sektorze technologicznym kluczowe będzie, czy rosnące nakłady na infrastrukturę AI przełożą się na odpowiednio wysokie przychody i przepływy pieniężne. Rozczarowanie w tym obszarze mogłoby zwiększyć presję na wyceny spółek, które w ostatnich latach napędzały wzrosty na Wall Street.

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Dodatkowym źródłem niepewności są zbliżające się wybory do Kongresu USA oraz napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Utrzymujący się wzrost cen ropy mógłby ponownie zwiększyć presję inflacyjną i tym samym presję na działania banków centralnych. Wiele zależeć będzie od skali i trwałości szoku energetycznego oraz jego wpływu na inflację i wzrost gospodarczy.

Istotnym wyzwaniami pozostają również wysokie deficyty budżetowe i rosnące koszty obsługi długu. Problemy fiskalne Francji pokazują, że mogą one przekładać się także na napięcia społeczne, co nie będzie sprzyjać ograniczaniu deficytów.

W takim otoczeniu nie można przesądzać o końcu hossy, jednak należy liczyć się z podwyższoną zmiennością i większym zróżnicowaniem stóp zwrotu. Kluczowe znaczenie będą miały: selekcja spółek o solidnych fundamentach, zdolność do generowania gotówki, rozsądna wycena oraz dywersyfikacja portfela.