Czwartkowa sesja przynosi wyraźne cofnięcie krajowych indeksów, co wpisuje się w negatywne nastroje na zagranicznych giełdach. Na półmetku sesji indeks WIG20 znajdował się ok. 1 proc. na minusie utrzymując się jednak nad poziomem 4200 pkt.. Postawa inwestorów handlujących w Warszawie wpisuje się w negatywne nastroje na pozostałych rynkach akcji, które zdominowały czwartkowy handel. Wyraźnymi spadkami zakończyły się notowania na azjatyckich parkietach. W czwartkowy poranek podaż przejęła inicjatywę na europejskich rynkach. O nastawieniu inwestorów w dalszym ciągu decyduje w dużej mierze sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdzie konflikt znów eskalował w związku z atakami Iranu na statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Do tego pojawiły się mniej optymistyczne wieści z krajowej gospodarki dotyczące wrześniowej sprzedaży detalicznej, która rozczarowała swoją dynamiką.

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KGHM i banki na celowniku, kurs Digital Network zanurkował

Inwestorzy handlujący na krajowym parkiecie chętnie pozbywają się walorów największych spółek. Negatywnie wyróżniają się dziś akcje KGHM, co skutkuje najgłębszymi spadkami w indeksie, przekraczającymi nawet 3 proc.. Na celowniku sprzedających znalazły się także papiery banków, które po środowym odbiciu wróciły do kontynuacji korekty. Z łask wypadły również spółki energetyczne PGE i Tauron, co można tłumaczyć chęcią realizacji zysków po dwóch bardzo udanych sesjach. Przecenie skutecznie opierają się jedynie lekko drożejące akcje Pepco i CD Projektu.

Wyprzedaż nie omija spółek z szerokiego rynku, gdzie przewaga podaży jest mocno zauważalna. Największy spadek przekraczający 15 proc. notują akcje Digital Network, co jest odpowiedzią rynku na sprzedaż dużego pakietu akcji w ABB przez właściciela spółki.