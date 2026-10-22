Czwartkowa sesja przynosi wyraźne cofnięcie krajowych indeksów, co wpisuje się w negatywne nastroje na zagranicznych giełdach. Na półmetku sesji indeks WIG20 znajdował się ok. 1 proc. na minusie utrzymując się jednak nad poziomem 4200 pkt.. Postawa inwestorów handlujących w Warszawie wpisuje się w negatywne nastroje na pozostałych rynkach akcji, które zdominowały czwartkowy handel. Wyraźnymi spadkami zakończyły się notowania na azjatyckich parkietach. W czwartkowy poranek podaż przejęła inicjatywę na europejskich rynkach. O nastawieniu inwestorów w dalszym ciągu decyduje w dużej mierze sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdzie konflikt znów eskalował w związku z atakami Iranu na statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Do tego pojawiły się mniej optymistyczne wieści z krajowej gospodarki dotyczące wrześniowej sprzedaży detalicznej, która rozczarowała swoją dynamiką.
Inwestorzy handlujący na krajowym parkiecie chętnie pozbywają się walorów największych spółek. Negatywnie wyróżniają się dziś akcje KGHM, co skutkuje najgłębszymi spadkami w indeksie, przekraczającymi nawet 3 proc.. Na celowniku sprzedających znalazły się także papiery banków, które po środowym odbiciu wróciły do kontynuacji korekty. Z łask wypadły również spółki energetyczne PGE i Tauron, co można tłumaczyć chęcią realizacji zysków po dwóch bardzo udanych sesjach. Przecenie skutecznie opierają się jedynie lekko drożejące akcje Pepco i CD Projektu.
Wyprzedaż nie omija spółek z szerokiego rynku, gdzie przewaga podaży jest mocno zauważalna. Największy spadek przekraczający 15 proc. notują akcje Digital Network, co jest odpowiedzią rynku na sprzedaż dużego pakietu akcji w ABB przez właściciela spółki.
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