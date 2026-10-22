Lam Research, spółka produkująca zaawansowane urządzenia wykorzystywane do produkcji półprzewodników, opublikowała słabsze prognozy, a kurs jej akcji spadł o 7%. To pogorszyło nastroje w całym sektorze. Mimo że wyniki Tesli oraz IBM okazały się lepsze od prognoz, spółki w handlu posesyjnym traciły odpowiednio ponad 3% i 4%. Dobrze odebrane zostały natomiast wyniki Mety. Przychody spółki w III kwartale wzrosły o 26% do 64,6 mld USD, przebijając oczekiwania analityków. Zuckerberg wskazał również na sukces nowego agenta AI Muse jako jeden z argumentów przemawiających za dalszym zwiększaniem inwestycji w sztuczną inteligencję.

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Tesla z kolei ograniczyła plany inwestycyjne. Spółka od dłuższego czasu wydaje mniej, niż planowała. Inwestuje w rozwój floty robotaxi, zwiększenie produkcji humanoidalnego robota Optimus, produkty solarne, rozbudowę infrastruktury obliczeniowej oraz budowę fabryki półprzewodników. Wydatki te są jednak realizowane przy wciąż relatywnie wąskiej ofercie produktów spółki.Futures na S&P 500 spada dziś w kierunku 7700 pkt., a nastroje psują nie tylko spółki technologiczne, ale także dalszy wzrost notowań ropy. Baryłka WTI znajduje się na poziomie 100 USD. Arabia Saudyjska cały czas jest atakowana przez Huti, a USA nakazały części personelu opuszczenie kraju.

Na rynku walutowym eurodolar cały czas pozostaje powyżej 1,12. Wzrost awersji do ryzyka sprawia, że wczorajsze umocnienie złotego zostało odwrócone, a para EUR/PLN zbliża się do 4,37. Na Starym Kontynencie czwartkowe spadki przekraczają 1%. Złoto cały czas znajduje się pod presją i jest notowane blisko trzymiesięcznych minimów, poniżej 4100 USD za uncję. Wśród raportów warto dziś zwrócić uwagę na publikowane przed otwarciem sesji wyniki Procter & Gamble oraz Lockheed Martin.