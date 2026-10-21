Na krajowym parkiecie do gry wrócili kupujący, mimo lekkiego zawahania na początku sesji. W dalszej części handlu sytuację w pełni już kontrolował popyt, wynosząc na finiszu sesji indeks WIG20 1,6 proc. nad kreskę. Jednocześnie znalazł się na nowym historycznym maksimum, osiągając na zamknięciu poziom 4267 pkt. Z kolei WIG finiszował powyżej 160 tys. pkt. Inwestorzy handlujący w Warszawie nabrali większej ochoty do zakupów, korzystając z poprawy nastrojów na pozostałych rynkach. Większość głównych wskaźników na europejskich parkietach odreagowywała spadki z poprzednich sesji. Powrót apetytu na ryzykowne aktywa to w dużej mierze efekt powrotu nadziei na osiągnięcie porozumienia na Bliskim Wschodzie w związku z pojawieniem się nowych propozycji pokojowych od państw pośredniczących w kontaktach między USA i Iranem.

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Spółki energetyczne i Orlen efektownie odbiły, KGHM na celowniku sprzedających

Na krajowym rynku kupujący byli szczególnie aktywni w segmencie firm z WIG20. Największym wzięciem cieszyły się papiery Pepco notujące najbardziej okazałą zwyżkę w indeksie przekraczającą 5 proc., ale w dalszej części handlu popyt nieco odpuścił, a na pozycję lidera zwyżek wskoczyło Modivo. Kolejną udaną sesję zanotowały papiery spółek energetycznych, wypracowując efektowne wzrosty. Ponadto na celowniku kupujących znalazł się Orlen, odreagowując mocne spadki z poprzedniej sesji. Do łask wróciły również banki, choć w ich przypadku odbicie było nieco skromniejsze. Wśród przecenionych walorów był KGHM, mimo zwyżki cen miedzi na giełdach metali.

Na szerokim rynku niewielką przewagę miały zwyżkujące walory. Większe powodzenie mają dziś spółki średniej kapitalizacji z indeksu mWIG40, wśród których najmocniej drożały akcje Millennium i Creotechu. Na drugim biegunie znalazł się natomiast Asbis, tracąc blisko 9 proc.