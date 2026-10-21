W odpowiedzi na poprawę globalnych nastrojów inwestorzy handlujący w Warszawie znowu nabrali większej ochoty do zakupów. W efekcie przed południem indeks WIG20 został wyniesiony ok. 0,7 proc. nad kreskę. Większość głównych wskaźników na europejskich parkietach wystartowała na plusach, choć zwyżki nie prezentują się zbyt okazale. Bardziej przekonujące wzrosty miały za to miejsce na azjatyckich giełdach. Powrót apetytu na ryzykowne aktywa to w dużej mierze efekt powrotu nadziei na osiągnięcie porozumienia na Bliskim Wschodzie w związku z pojawieniem się nowych propozycji pokojowych od państw pośredniczących w kontaktach między USA i Iranem.

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Efektowne odbicie Pepco

Na krajowym rynku popyt jest aktywny w segmencie firm z WIG20. Największym wzięciem cieszą się papiery Pepco. Mogą pochwalić się najbardziej efektowną zwyżką w indeksie przekraczającą 5 proc. Co warto zauważyć, towarzyszyła temu informacja o sprzedaży dużego pakietu akcji w ABB przez właściciela sieci sklepów. Kolejną udaną sesję notują papiery CD Projektu i spółek energetycznych. Ponadto na celowniku kupujących znalazł się Orlen, odreagowując mocne spadki z poprzedniej sesji. Do łask wróciły również banki, choć w ich przypadku wystarcza to jedynie na skromne wzrosty. Wśród najmocniej przecenionych walorów jest dziś KGHM, nie zważając na zwyżki cen miedzi na giełdach metali.

Na szerokim rynku niewielką przewagę mają zwyżkujące walory. Większe powodzenie mają dziś spółki średniej kapitalizacji z indeksu mWIG40, wśród których najmocniej drożeją akcje Creotechu, będące ponad 5 proc. na plusie.