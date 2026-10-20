Wtorek nie był dniem giełdowych byków. Od początku dnia indeksy warszawskiej giełdy znalazły się bowiem pod presją podaży, a najmocniej dociskała ona w obszarze największych spółek, przynajmniej na początku notowań.

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Banki i KGHM w odwrocie

Już w pierwszej części notowań WIG20 spadał o ponad 1 proc. i tym samym znalazł się poniżej poziomu 4200 pkt. Patrząc na zachowanie innych rynków, gdzie również mieliśmy przewagę podaży, ciężko było oczekiwać, aby z zewnątrz przyszedł jakiś ratunek. Główne europejskie parkiety też bowiem traciły na wartości.

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Oczywiście w tej hossie nasz rynek nie raz pokazywał, że potrafi chodzić własnymi ścieżkami. Tym razem jednak nic takiego nie miało miejsca. Naszemu parkietowi szkodziła m.in. słaba postawa sektora bankowego. Dość powiedzieć, że w drugiej części dnia wskaźnik WIG – Banki spadał prawie 3 proc. Na to wszystko nałożyła się słaba postawa spółki KGHM, która momentami traciła ponad 3 proc. Z takim balastem ciężko było bykom ugrać cokolwiek. Na ostatniej prostej popyt próbował ograniczyć jeszcze straty, ale i tak ostatecznie sesja zakończyła się wyraźną przeceną.

Korekta na GPW. Na jak długo?

Warto zwrócić uwagę, że dla indeksu WIG20 była to już trzecia z rzędu spadkowa sesja. Oczywiście wciąż jeszcze mówimy co najwyżej o korekcie. Ta zresztą od dłuższego czasu jest oczekiwana przez ekspertów rynkowych. Główne pytanie dzisiaj brzmi: jak głęboki będzie miała zasięg. Do tej pory nawet jeśli pojawiało się schłodzenie nastrojów, to popyt szybko i z nawiązką wracał do gry. Czy tak będzie i tym razem?