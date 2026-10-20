Słynący ze zmienności październik również w tym roku przynosi pewne zawirowania na giełdach, choć przynajmniej na razie raczej w wybranych segmentach rynków. Zatrzęsło szczególnie notowaniami w sektorze technologicznym. Zarówno amerykański Nasdaq-100, jak i nawet zdominowany coraz bardziej przez big techy indeks rynków wschodzących, ubiegły tydzień mogły zaliczyć do najsłabszych w tym roku. Mocne tąpnięcie przeżyła w szczególności koreańska giełda, gdzie wcześniej szaleńcza spekulacja przy wykorzystaniu lewarowanych ETF-ów i pożyczek przyczyniła się do wywindowania notowań m.in. producentów pamięci. Tamtejszy indeks KOSPI znajdujący się już ok. 40 proc. (!) poniżej tegorocznego szczytu walczy o utrzymanie się powyżej wsparcia na wysokości dołka paniki z końcówki lipca.

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Obawy o koszty finansowania projektów AI w warunkach rosnących stóp procentowych zaczęły silnie promieniować też na rynki kredytowe. Głośnym echem odbił się skok rentowności obligacji CoreWeave, jednego z dostawców mocy obliczeniowej, zadłużonego na 50 mld dolarów. Uwagę zwróciło rozszerzenie się spreadu na rynku obligacji „high yield” do poziomu niewidzianego od marca.

Co będzie kluczowe dla uspokojenia sytuacji? Z jednej strony dalsza ewolucja oczekiwań rynkowych odnośnie skali podwyżek stóp procentowych w USA. A z drugiej retoryka i zapowiedzi amerykańskich hyperscalerów odnośnie wielkości inwestycji w infrastrukturę AI – ich raporty kwartalne poznamy pod koniec października.