Czyżby czekała nas kolejna spadkowa sesja na GPW? Wczoraj indeks WIG20 stracił prawie 0,8 proc. i zamknął dzień tuż nad poziomem 4200 pkt. Pierwsza część wtorkowej sesji wskazuje na to, że ruch spadkowy będzie kontynuowany i dzisiaj obrona poziomu 4200 pkt może być trudna.

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WIG20 i znaczenie 4200 pkt

– Zejście WIG20 poniżej 4200 pkt. pogarsza krótkoterminowy obraz techniczny indeksu, choć o trwałości korekty będzie można mówić dopiero po kolejnych sesjach. Ważne będzie to, czy popyt zdoła powrócić w okolice przełamanego poziomu, czy też przewagę utrzyma strona podażowa. Dzisiejsze spadki wskazują na wyraźne schłodzenie nastrojów, ale na razie nie przesądzają jeszcze o rozpoczęciu głębszego ruchu spadkowego – wskazuje Mikołaj Sobierajski z firmy XTB.

Po dwóch godzinach handlu indeks największych spółek naszego parkietu tracił ponad 1 proc. Słabo znów prezentują się banki, co ma przełożenie na cały rynek. Branżowy wskaźnik WIG – Banki spada dzisiaj o około 1,5 proc. Do tego dokłada się słaba postawa KGHM. W tym przypadku przecena sięga ponad 3 proc. i walory walczą o utrzymanie okrągłego poziomu 300 zł.

Spadki chociaż mniejsze widać także w obszarze średnich i małych firm. mWIG40 oraz sWIG80 zniżkują o około 0,6 proc. Warto jednak zwrócić uwagę też na jasne punkty dzisiejszej sesji. Do nich można zaliczyć Asbis. Akcje tej firmy w pierwszej części dnia drożały o około 8 proc., chociaż trzeba tutaj też przypomnieć, że ostatnie dni stały jednak pod znakiem mocniejszej wyprzedaży.

Europejskie giełdy pod presją podaży

Warte też podkreślenia jest to, że Warszawa nie jest dzisiaj osamotniona w spadkach. Niemiecki DAX w pierwszej części dnia też zniżkował o około 1 proc. Francuski CAC40 tracił 0,7 proc. Europa zignorowała więc wczorajsze wzrosty na Wall Street.

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