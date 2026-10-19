Indeks największych spółek stracił 0,78%, kończąc notowania na poziomie 4213,90 pkt., podczas gdy szeroki WIG zniżkował o 0,93%. Jeszcze słabiej zachowywały się średnie spółki, których indeks mWIG40 spadł o 1,48%, a sWIG80 stracił 0,98%. Presja sprzedających nasilała się w drugiej części sesji, sprowadzając WIG20 przejściowo poniżej 4200 pkt. Pod koniec notowań indeks odrobił jednak część strat i zakończył dzień nieco powyżej tej bariery. Spadki odnotowało 230 spółek, wzrosty 92, a kursy 47 pozostały bez zmian. Obroty na szerokim rynku wyniosły 2,13 mld zł, z czego ponad 1,61 mld zł przypadło na komponenty WIG20.

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Pierwsza sesja tygodnia na globalnych rynkach przebiegała pod znakiem zróżnicowanych nastrojów. W Europie przeważały spadki, którym sprzyjały obawy o sytuację polityczną i finanse publiczne Francji po weekendowych zamieszkach. Wzrost rentowności francuskich obligacji dodatkowo zwiększał ostrożność inwestorów. Odmiennie wyglądał początek handlu na Wall Street, gdzie po ubiegłotygodniowej przecenie odbijał sektor technologiczny. Uwaga inwestorów koncentrowała się na perspektywach finansowania inwestycji w sztuczną inteligencję oraz rozpoczynającym się intensywnym tygodniu publikacji wyników kwartalnych, w którym raporty przedstawią m.in. Netflix, Tesla, Meta Platforms i IBM. Ropa Brent lekko taniała po piątkowych wzrostach. Spadkom sprzyjały informacje o częściowym złagodzeniu amerykańskich restrykcji na rosyjskie produkty naftowe, choć napięcia wokół Cieśniny Ormuz nadal budziły obawy o bezpieczeństwo dostaw.

Lokalnie największa presja koncentrowała się na spółkach energetycznych (-3,35%), chemicznych (-3,02%) i górniczych (-3,00%). WIG-Banki stracił 1,56%, przy obrotach przekraczających 408 mln zł. Wśród komponentów WIG20 najsłabiej wypadło PGE (-4,24%), które przedstawiło dziś zaktualizowaną strategię rozwoju do 2035 r. Wyraźnie traciły również Tauron (-3,14%), KGHM (-2,96%) i PKO BP (-2,52%). Po przeciwnej stronie znalazło się Allegro, które zyskało 3,47% przy obrotach sięgających 382 mln zł. Wzrosty odnotowały także Dino Polska (+2,46%) i Budimex (+1,71%). Allegro, PKO BP i KGHM odpowiadały łącznie za blisko połowę obrotów indeksu. Na szerokim rynku największą zwyżkę odnotowało Imperio (+15,29%), natomiast wśród najmocniej przecenionych spółek wyróżniał się ASBIS (-10,5%), przy obrotach sięgających około 150,8 mln zł.

Technicznie poniedziałkowa sesja przyniosła cofnięcie WIG20 spod historycznych maksimów i powrót poniżej poziomu 4221 pkt. Utrzymanie notowań poniżej tej bariery zwiększa ryzyko dalszej korekty w kierunku 4151 pkt. Powrót powyżej 4221 pkt. poprawiłby natomiast perspektywy ponownego testu strefy 4247–4250 pkt. Poniedziałkowa przecena może być przede wszystkim efektem realizacji zysków po ostatnich wzrostach i ustanowieniu nowych rekordów.

Stanisław Byszewski

Młodszy Analityk

Makler Papierów Wartościowych

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.