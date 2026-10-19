WIG20 zakończył poniedziałkowe notowania z blisko 0,8 proc. stratą, a WIG finiszował 0,93 na minusie. Cofnięcie indeksów wynikało z pogorszenia nastrojów na pozostałych europejskich rynkach akcji, gdzie inwestorzy chętnie pozbywali się akcji, realizując część zysków z udanych, poprzednich sesji. Większość indeksów na giełdach Starego Kontynentu już na starcie notowań znalazła się pod kreską, ale zasięg spadków w przypadku większości rynków był ograniczony. Najgłębsze miały miejsce na giełdach w Paryżu i Mediolanie, co można powiązać z gwałtownymi protestami, które miały miejsce na ulicach francuskich i włoskich miast w ostatni weekend. Warto zauważyć, że solidna poniedziałkowa korekta cen ropy naftowej po wcześniejszych mocnych wzrostach nie zrobiła niemal żadnego wrażenia na inwestorach. Podobnie zresztą jak i odbicie na amerykańskim rynku akcji po piątkowej wyprzedaży.

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PGE, KGHM i PKO BP ciężarem dla indeksów, Allegro na wzrostowej ścieżce

Inwestorzy handlujący w Warszawie chętnie pozbywali się walorów największych spółek. Biorąc pod uwagę zasięg zniżek, negatywnie wyróżniali się przedstawiciele sektora finansowego. Zniżkom przewodziły przecenione o ponad 2 proc. akcje PKO BP. Na celowniku sprzedających znalazły się także papiery KGHM i PGE, które pogłębiły zeszłotygodniową korektę. Energetyczną grupę nie zdołały wybronić przed przeceną publikacja zaktualizowanej strategii i zapowiedź powrotu do wypłaty dywidendy w przyszłym roku. Na drugim biegunie były efektownie drożejące papiery Allegro, które mogły pochwalić się nowym kilkuletnim maksimum. Chętnych nie brakowało także na akcje Dino i Budimeksu.

Negatywne nastroje zdominowały handel na szerokim rynku. Patrząc pod kątem poszczególnych segmentów, przecena najmocniej dała się we znaki posiadaczom akcji spółek z indeksu mWIG40, wśród których najgłębszy spadek, przekraczający 10 proc., zanotował Asbis.