Poniedziałkowe odbicie przyniosło ulgę posiadaczom akcji, które w ostatnich dniach znalazły się pod silną presją, ale nie rozwiązało problemów stojących za przeceną. Rynek próbuje teraz odpowiedzieć na pytanie, czy spadki były uzasadnioną korektą nadmiernych wycen, czy raczej reakcją, która zaszła zbyt daleko. Dla części inwestorów obecne poziomy stały się okazją do ponownego wejścia w sektor sztucznej inteligencji. Inni wciąż obawiają się, że skala wydatków na rozwój tej technologii i sposób ich finansowania mogą przynieść kolejne rozczarowania.

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Odbicie przyszło po wyjątkowo trudnym tygodniu dla technologicznej części Wall Street. Szczególnie mocno ucierpiały spółki związane z układami obliczeniowymi i infrastrukturą potrzebną do rozwoju sztucznej inteligencji. Obawy dotyczyły nie tylko wysokich wycen, lecz także finansowania kosztownych inwestycji, zwłaszcza w przypadku operatorów centrów danych.

Powrót popytu nie jest zaskoczeniem po tak gwałtownych spadkach. Kiedy ceny akcji szybko tracą na wartości, inwestorzy zaczynają szukać spółek, których perspektywy biznesowe pozostają dobre, mimo pogorszenia nastrojów. W przypadku sztucznej inteligencji argumentów za długoterminowym wzrostem nadal nie brakuje. Rozwój infrastruktury obliczeniowej, rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową i wdrażanie nowych narzędzi przez przedsiębiorstwa tworzą rynek, który może rozwijać się przez wiele lat. Część uczestników rynku uznała więc, że ostatnia przecena zbyt mocno uwzględniła zagrożenia, a zbyt słabo potencjał dalszego wzrostu branży.

Nie można jednak sprowadzać ostatnich spadków wyłącznie do chwilowej paniki. Skala inwestycji w sztuczną inteligencję jest ogromna, a ich rentowność wciąż wymaga potwierdzenia. Największe firmy technologiczne wydają miliardy na centra danych, specjalistyczne układy i rozbudowę infrastruktury, licząc na to, że przyszłe przychody uzasadnią poniesione koszty. Im większe nakłady, tym większa presja na wykazanie konkretnych efektów. Jeżeli wzrost przychodów okaże się wolniejszy od oczekiwań, nawet przedsiębiorstwa stojące dziś w centrum technologicznego boomu mogą rozczarować inwestorów.

Dodatkowym źródłem niepokoju pozostaje zadłużenie części firm finansujących rozwój infrastruktury AI. Wysokie koszty pozyskiwania kapitału zwiększają znaczenie bieżących przepływów pieniężnych i zdolności do obsługi zobowiązań. Szczególnie trudna może być sytuacja przedsiębiorstw, które ponoszą duże wydatki, zanim ich inwestycje zaczną przynosić odpowiednie dochody. W takim przypadku nawet utrzymujący się popyt na rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją nie musi wystarczyć, by zagwarantować stabilną sytuację finansową. To właśnie ocena sposobu finansowania rozwoju, a nie tylko wiara w samą technologię, będzie coraz mocniej różnicować notowania spółek.

Znaczenie ma również sytuacja makroekonomiczna. Podwyższona inflacja w USA zwiększa ryzyko utrzymania restrykcyjnej polityki pieniężnej, co ogranicza szanse na szybki spadek kosztów finansowania. Dla przedsiębiorstw opierających ekspansję na długu jest to istotne obciążenie, a dla inwestorów kolejny powód, by dokładniej analizować wyceny. W takich warunkach rynek może być mniej skłonny płacić wysoką cenę za zyski, które mają pojawić się dopiero za kilka lat. Nawet dobre perspektywy branży nie chronią więc akcji przed korektą, jeśli oczekiwania stały się zbyt wygórowane.

Najbliższe dni mogą przynieść ważny sprawdzian dla odbicia. Inwestorzy czekają na wyniki kolejnych dużych firm technologicznych, w tym spółek, których plany inwestycyjne mają istotny wpływ na cały sektor. Szczególne znaczenie będą miały informacje o wydatkach na rozwój sztucznej inteligencji, tempie wzrostu przychodów i oczekiwanej rentowności nowych projektów. Rynek będzie szukał dowodów, że ogromne nakłady rzeczywiście tworzą wartość dla akcjonariuszy. Jeśli raporty potwierdzą solidny popyt i pokażą, że inwestycje przynoszą oczekiwane efekty, poniedziałkowe odbicie może przerodzić się w trwalszą poprawę nastrojów. Jeżeli pojawią się rozczarowania, kupujący mogą szybko stracić przewagę.

Powrót inwestorów do spółek AI pokazuje, że po gwałtownej przecenie wciąż nie brakuje kapitału gotowego wykorzystać niższe ceny. Nie jest to jednak jeszcze dowód na trwały powrót wzrostów. O dalszym kierunku rynku zdecyduje przede wszystkim to, czy technologiczni giganci zdołają uzasadnić skalę swoich inwestycji wynikami finansowymi, a mniejsze i bardziej zadłużone firmy poradzą sobie z kosztami rozwoju. Pewne jest, że kupujący wrócili na Wall Street, ale teraz same nadzieje związane ze sztuczną inteligencją mogą już nie wystarczyć. Rynek będzie chciał zobaczyć konkretne zyski, zanim ponownie wyniesie wyceny na wcześniejsze poziomy.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB