Pierwsza połowa sesji poniedziałkowej upłynęła pod znakiem wzmożonej aktywności sprzedających. W okolicach półmetku sesji WIG20 znajdował się ok. 0,7 proc. na minusie. Cofnięcie indeksów warszawskiego parkietu wynika ze schłodzenia nastrojów na pozostałych europejskich rynkach akcji, gdzie inwestorzy chętnie pozbywali się akcji, realizując część zysków z udanych, poprzednich sesji. Większość indeksów na giełdach Starego Kontynentu znalazła się na minusach, ale zasięg spadków w przypadku większości rynków jest dość ograniczony. Najgłębsze mają miejsce na giełdach w Paryżu i Mediolanie, co można powiązać z gwałtownymi protestami, które miały miejsce na ulicach francuskich i włoskich miast w ostatni weekend. Warto zauważyć, że solidna poniedziałkowa korekta cen ropy naftowej po wcześniejszych mocnych wzrostach nie robi niemal żadnego wrażenia na inwestorach.

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Akcje banków wypadły z łask, Allegro kontynuuje rajd

Inwestorzy handlujący w Warszawie chętnie pozbywają się walorów największych spółek. Biorąc pod uwagę zasięg zniżek, negatywnie wyróżniają się przedstawiciele sektora finansowego. Zniżkom przewodzą przecenione o ponad 2 proc. akcje PKO BP. Na celowniku sprzedających znalazły się także papiery KGHM i PGE, które zaledwie po jednej udanej sesji wróciły do korekty. Notowaniom energetycznej grupy nie zdołała pomóc publikacja zaktualizowanej strategii. Na drugim biegunie, wśród najmocniej drożejących, są papiery Allegro, które mogą pochwalić się nowym kilkuletnim maksimum notowań. Chętnych nie brakuje także na akcje Dino i Modivo.

Negatywne nastroje zdominowały handel na szerokim rynku, gdzie zdecydowaną przewagę mają przecenione walory. Patrząc pod kątem poszczególnych segmentów, przecena najmocniej daje się we znaki posiadaczom akcji spółek z indeksu mWIG40, wśród których najgłębszy spadek, przekraczający 8 proc., notuje Asbis, którego akcje tylko w tym roku zyskały pięciokrotnie. W segmencie małych spółek pozytywnie wyróżnia się Medicalgorithmics, którego przejęciem zainteresowana jest amerykańską spółka notowana na Nasdaq.