Obligacje spółki z terminem wykupu w 2032 roku zaczęły mocno tracić już 13 października, a dzień później spadły poniżej 80 centów za dolara. Rentowność papierów z kwietniowej emisji, zapadających w 2031 r., przekroczyła 16 proc., czyli poziom zwykle sygnalizujący dług w tarapatach. Swapy CDS wskazywały w czwartek na ponad 60 proc. prawdopodobieństwa niewypłacalności w horyzoncie pięciu lat.

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Ucierpiały też akcje przedsiębiorstwa. W środę kurs spadł o około 15,5 proc., najmocniej od lutego. Inwestorzy obawiają się, że spółka pożyczyła za dużo i za szybko, a może jej zabraknąć dostępu do kapitału na dalszą rozbudowę. W tym roku firma CoreWeave pozyskała ponad 35 mld dolarów finansowania, a na koniec czerwca dług i zobowiązania leasingowe sięgały około 52 mld dolarów. Agencja S&P ocenia spółkę na B+, co oznacza, że znalazła się w strefie śmieciowej.

Zarząd próbuje gasić pożar. Prezes Mike Intrator napisał do pracowników, że portfel zamówień z nawiązką pokrywa zobowiązania dłużne. Szef Nvidii Jensen Huang stwierdził, że kondycja CoreWeave poprawia się, a koszt kapitału spada. Po tym wsparciu akcje odrobiły w czwartek 6 proc.

Problem nie dotyczy jednak tylko jednej firmy. Pod presją są też obligacje innych projektów centrów danych, między innymi papiery spółki celowej Mety i Blue Owl, które spadły do około 92 centów za dolara. Analitycy traktują tę wyprzedaż jako test gotowości inwestorów do dalszego finansowania infrastruktury sztucznej inteligencji. Kolejne wyniki CoreWeave poznamy w listopadzie.