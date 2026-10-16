Obrót akcjami zbliżył się do 2,43 miliarda złotych, z czego 20 największych spółek zebrało przeszło 1,93 miliarda złotych. Oddech rynku był jednoznacznie pozytywny i w WIG20 zwyżkowała cena 15 spółek przy 5 przecenionych. Na szerokim rynku wzrosła cena 202 spółek przy 122 przecenionych i 43 bez zmiany ceny. Z poszczególnych sektorów do odnotowania jest czytelna słabość spółek energetycznych. Tylko w WIG20 akcje PGE i Tauronu straciły po przeszło 4 procent, gdy koszyk branży energetycznej oddał 3,55 procent. Patrząc na zmienne, które kształtowały nastroje na rynku, należy odnotować drugi dzień umocnienia złotego do dolara, zwyżki cen metali i dobrą postawę niemieckiego DAX-a zwyżkującego o przeszło 1 procent. Po dzisiejszej sesji szczególnie ciekawie prezentuje się układ techniczny. WIG20 wykreślił nowe, najwyższe poziomy zamknięcia dnia i tygodnia na 4247,22 pkt., gdy nowe ATH w perspektywie intraday wypadło w rejonie 4248,48 pkt. Popytowi udało się zatem wypchnąć wykres nad górną granicę konsolidacji, którą był poprzedni szczyt hossy w rejonie 4241,58 pkt., ale jednocześnie podkreślić, iż rolę oporów technicznych przejmują opory psychologiczne. W takim układzie wybicie z konsolidacji skończyło się wzmocnieniem oporu w rejonie 4250 pkt. Jednocześnie samo wybicie z konsolidacji w strefie 4240-4100 pkt. – a w innym ujęciu nawet z półki 4240-4060 pkt. – zbudowało potencjał ruchu WIG20 w rejon 4400 pkt. Oczekując dalszej zwyżki indeksu o kilka procent, warto pamiętać, iż na rynku szybującym na historycznych maksimach rolę oporów technicznych przejmują opory psychologiczne i droga w rejon 4400 pkt. będzie oznaczała konfrontację podaży z popytem na każdym równym poziomie, a więc 4250 pkt., 4300 pkt. i 4350 pkt.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.