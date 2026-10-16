Teraz coraz więcej uwagi poświęcają kosztom tej ekspansji i ryzyku, że giełdowe wyceny wyprzedziły rzeczywiste możliwości części firm. Wymownym sygnałem tej zmiany jest zachowanie amerykańskich obligacji skarbowych. Mimo podwyższonych odczytów inflacji i rosnących oczekiwań na kolejne podwyżki stóp procentowych ich rentowności spadły. Część kapitału zaczęła przesuwać się z najbardziej rozgrzanych segmentów rynku akcji w stronę bezpieczniejszych aktywów. Jeśli ten trend się utrzyma, obligacje mogą w kolejnych miesiącach stać się poważną alternatywą dla giełdowych ulubieńców.

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Spadek rentowności jest szczególnie interesujący w kontekście utrzymującej się presji cenowej. Wyższa inflacja i perspektywa dalszego zacieśniania polityki pieniężnej zazwyczaj nie sprzyjają obligacjom. Tym razem większe znaczenie miał jednak popyt na amerykański dług. Gdy inwestorzy kupują wcześniej wyemitowane papiery skarbowe, ich ceny rosną, a rentowności maleją. W ostatnich dniach ten mechanizm najwyraźniej przeważył nad obawami o inflację. Inwestorzy szukający schronienia przed możliwymi zawirowaniami na giełdzie zwiększyli zainteresowanie aktywami uznawanymi za bezpieczniejsze. Nie musi to oznaczać trwałego odwrotu od spółek technologicznych, ale pokazuje, że gotowość do podejmowania ryzyka zaczyna słabnąć.

Powodów do ostrożności dostarcza sama skala inwestycji w sztuczną inteligencję. Największe firmy technologiczne przeznaczają ogromne środki na centra danych, układy obliczeniowe i rozwój infrastruktury. Rynek oczekuje, że wydatki te przyniosą znaczący wzrost przychodów i zysków. Im większy kapitał angażują jednak przedsiębiorstwa, tym trudniej będzie im sprostać oczekiwaniom inwestorów. Samo uczestnictwo w technologicznym boomie nie gwarantuje odpowiedniego zwrotu z inwestycji. Jeżeli wdrażanie nowych rozwiązań będzie przynosiło zyski wolniej, niż zakładano, wyceny oparte na bardzo optymistycznych prognozach mogą znaleźć się pod presją.

Szczególnie uważnie warto obserwować spółki, które finansują rozwój w dużej mierze długiem. Wysokie koszty obsługi zobowiązań ograniczają środki dostępne na dalsze inwestycje, a refinansowanie zadłużenia może stać się poważnym wyzwaniem. Przy dużych nakładach i wygórowanych oczekiwaniach nawet niewielkie rozczarowanie wynikami może zachwiać zaufaniem inwestorów. Połączenie nadmiernego zadłużenia, słabszych przepływów pieniężnych i kosztownej ekspansji może prowadzić do problemów z płynnością. W takich warunkach rynek będzie coraz dokładniej analizował wyniki finansowe i bilanse poszczególnych firm, zamiast traktować cały sektor sztucznej inteligencji jako jednolitego beneficjenta technologicznej rewolucji.

Na tym tle amerykańskie obligacje skarbowe odzyskują znaczenie jako alternatywa dla akcji. Zapewniają dochód, którego osiągnięcie nie wymaga realizacji wyjątkowo optymistycznych prognoz przez spółki technologiczne. Dla inwestorów obawiających się korekty na giełdzie mogą być sposobem na ograniczenie ryzyka portfela, zwłaszcza po okresie silnej koncentracji kapitału w największych firmach technologicznych. Utrzymujące się wysokie rentowności sprawiają, że zakup obligacji może być atrakcyjny nawet dla tych inwestorów, którzy nie spodziewają się dalszego wzrostu ich cen. Sam dochód z odsetek staje się bowiem istotnym argumentem przemawiającym za ulokowaniem części kapitału poza rynkiem akcji.

Nie oznacza to jednak, że obligacje są pozbawione ryzyka. Jeżeli inflacja pozostanie uporczywa i doprowadzi do dalszego wzrostu stóp procentowych, rentowności mogą ponownie pójść w górę, obniżając rynkową wartość już wyemitowanych papierów. Najbardziej wrażliwe będą obligacje o długim terminie zapadalności. Ostatnie umocnienie amerykańskiego długu nie jest więc dowodem na to, że zagrożenie inflacyjne straciło znaczenie. Pokazuje raczej, że inwestorzy coraz mocniej uwzględniają również ryzyko związane z wysokimi wycenami akcji i szukają większej równowagi w swoich portfelach.

Hossa na Wall Street nie musi się kończyć. Sztuczna inteligencja pozostaje jednym z najważniejszych kierunków rozwoju technologii, a związane z nią inwestycje mogą nadal wspierać wyniki wielu przedsiębiorstw. Zmienić może się jednak sposób, w jaki rynek rozdziela kapitał między poszczególne firmy. Przewagę zyskają te, które potrafią przekładać ponoszone nakłady na rzeczywiste przychody i przepływy pieniężne, a jednocześnie utrzymują zadłużenie pod kontrolą. Spółki, których wyceny opierają się głównie na odległych obietnicach, mogą mieć znacznie trudniejsze zadanie.

Ostatnie przesunięcie kapitału w stronę amerykańskich obligacji przypomina, że inwestorzy nie muszą wybierać wyłącznie między kolejnymi giełdowymi zwycięzcami. Przy atrakcyjnych rentownościach dług skarbowy ponownie staje się realną alternatywą dla akcji, a zarazem sposobem na ograniczenie ryzyka w okresie większej niepewności. Hossa związana ze sztuczną inteligencją może trwać, ale coraz większe znaczenie będzie miało nie to, kto obiecuje najwięcej, lecz kto potrafi zamienić technologiczne ambicje w trwałe zyski.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB