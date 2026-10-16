Oj działo się w minionym tygodniu na rynkach. Sporą uwagę przyciągały obligacje, w przypadku których wreszcie doszło do wyraźnych spadków rentowności (wzrostów cen). Tym razem jednak nie przełożyło się to na szerokie wzrosty rynków akcji. Najgorsze nastroje panowały wśród producentów układów scalonych, których spadki zdołowały amerykański Nasdaq czy koreański KOSPI. W drugiej połowie tygodnia indeksy te łapały oddech, ale trudno było mówić o odreagowaniu. Silne spadki mocno rozgrzanego sektora analitycy na ogół tłumaczyli wiadomościami o narastającej konkurencji chińskiej. Impulsem do wyprzedaży akcji mógł też być wyższy od oczekiwań odczyt inflacji w USA.

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Wreszcie jednak inwestorzy doczekali się lepszych dni na rynkach. Dotyczy to zarówno rynku amerykańskiego, jak i polskiego. W Europie zresztą oprocentowania papierów skarbowych osuwają się dość ospale. Przykładem może być Francja.

Poprawa nastawienia do Europy. Udany tydzień europejskich giełd

W odróżnieniu od amerykańskiego rynku akcji, dla europejskich giełd miniony tydzień był całkiem udany. Poprawa nastawienia do Europy mogła wiązać się z lepszym zachowaniem euro, a to poprawiło także noty złotego i innych walut naszego regionu. GPW w ostatnich dniach sprawowała się różnie, ale najlepszym podsumowaniem tygodnia są piątkowe rekordy WIG-u, WIG20 i mWIG40. Tegoroczna stopa zwrotu indeksu szerokiego rynku przekroczyła już 36 proc. Dla porównania cały poprzedni rok zakończył się wynikiem o 11 pkt proc. wyższym. Nowe historyczne szczyty nie potrzebują dodatkowego opisu poza tym, że świadczą o utrzymującym się trendzie wzrostowym na GPW i prawdopodobnie ściągną jeszcze większą uwagę na krajowy rynek akcji.

Za piątkowe umocnienie WIG20 w dużym stopniu odpowiedzialne były banki, dla których październik, jak na razie, jest spadkowy. Skoro ta grupa firm wraca do zwyżek, to niedźwiedziom zostały wytrącone ostatnie argumenty.