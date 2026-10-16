Wyprzedaż spółek związanych ze sztuczną inteligencją wyhamowała wraz z dalszym spadkiem oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych przez Fed podczas październikowego posiedzenia. Kevin Warsh w swoim stylu nie dał dziś żadnych wskazówek dotyczących tego, jak będzie dalej wyglądała polityka monetarna w USA. Powtórzył jedynie, że Fed pozostaje zdeterminowany, aby zapewnić stabilność cen. Brak wyraźnie jastrzębiego sygnału został odebrany przez rynek jako argument za pozostawieniem stóp bez zmian na posiedzeniu 27–28 października.

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Rynkowa wycena podwyżki stóp pod koniec miesiąca spadła do 15%, podczas gdy w środę, po wyższych od oczekiwań danych o inflacji, sięgała 50%. Warsh pozostał jednocześnie bardzo pozytywnie nastawiony do sztucznej inteligencji, określając ją jako najważniejszą innowację gospodarczą swojego życia.

Po pierwszym tygodniu sezonu wyników rysuje się raczej dobry obraz amerykańskiej gospodarki. W przyszłym tygodniu uwaga rynków skupiać się będzie na wynikach takich spółek jak Netflix, Tesla czy IBM.

Na rynku ropy naftowej inwestorzy cały czas żyją w napięciu. Ataki na statki przepływające przez Cieśninę Ormuz mogą jeszcze bardziej ograniczyć transport surowca. Kluczowym wydarzeniem będą wyniki wyborów uzupełniających do amerykańskiego Kongresu na początku listopada. To od nich uzależniona będzie dalsza ofensywa wobec Iranu. Sam wynik wyborów nie pozostanie bez wpływu na niektóre branże. W przypadku zwycięstwa Demokratów może pojawić się więcej regulacji dla sektora nowych technologii.

Dziś w kalendarium znajdują się dane o amerykańskiej produkcji przemysłowej. Końcówka tygodnia powinna być zatem nieco spokojniejsza.