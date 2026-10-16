W pierwszym kwadransie piątkowej sesji WIG20 zyskuje nawet 0,75 proc., a to oznacza wyjście indeksu dużych spółek na najwyższe poziomy w historii. Mocny start WIG20 to zasługa niemal wszystkich spółek. W pierwszych minutach sesji zniżkuje tylko PZU, LPP i Żabka, ale przewaga podaży jest ledwie zauważalna. Na czele tabeli plasują się natomiast Pepco, KGHM i Allegro. Na zielono świecą także wszystkie banki, które w ostatnich dniach jednak nieco zawodzą.

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Pomimo udanego finiszu sporo rynków na świecie ma za sobą ciężki tydzień, natomiast GPW przebrnęła przez ostatnie dni bez większego uszczerbku. Poranne zwyżki WIG20 oraz mWIG40 wynoszą na najwyższe poziomy w historii także WIG. Znacznie spokojniej jest także na krajowym rynku obligacji, gdzie rentowność papierów dziesięcioletnich osuwa się do 6,25 proc. i jest już 25 pkt baz. poniżej wrześniowego szczytu. Nie na wszystkich rynkach obligacji jest jednak spokojniej. We Francji, która mierzy się z gigantycznymi wyzwaniami fiskalnymi, oprocentowanie papierów dziesięcioletnich nawet lekko zwyżkuje i sięga 4,8 proc.

Obligacje wreszcie drożeją

Wczorajsza sesja w USA rozpoczęła się od ciężkiego ataku podaży, ale później byki przeprowadziły kontratak. Do tego doszły spore spadki rentowności (wzrosty cen) amerykańskich obligacji skarbowych i osłabienie dolara. W piątek nastroje na globalnych rynkach są już o niebo lepsze. Większość giełd w Azji finiszuje powyżej czwartkowych zamknięć. Koreański KOSPI zyskał 2,5 proc., a japoński Nikkei 225 1,39 proc.. Ostra przecena dotknęła jednak rynek w Dżakarcie. Tamtejszy JCI tracił na zamknięciu niemal 11 proc. po wiadomościach, że MSCI rozważa usunięcie kraju z listy rynków wschodzących. W Europie wyraźnie zyskują giełdy naszego regionu oraz Niemcy. Główny indeks frankfurckiej giełdy notuje z rana 0,4-proc. zwyżkę i zapowiada się na trzeci dzień wzrostów.

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Na rynku walut dolar dalej odpuszcza. Kurs EUR/USD zwyżkuje o 0,2 proc., do 1,124. Krajowi inwestorzy za dolara płacą 3,88 zł, czyli około 5 gr mniej w porównaniu z październikowym szczytem.

W czwartkowe popołudnie ropa odrobiła poranne spadki, ale jak na razie nie psuje to rynkowych nastrojów. Baryłka gatunku Brent utrzymuje się powyżej 105 dol. Niższa presja z rynków obligacji poprawia nastawienie wobec złota, wycenianego na 4189 dol. za uncję. Bitcoin kosztuje 82 tys. dol. przy 0,4-proc. spadku.