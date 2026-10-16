Nasdaq Composite rozpoczął handel od mocnego cofnięcia i luki bessy, testując obszar wrześniowego okna hossy. Jednakże zamiast wyspy odwrotu pojawiła się formacja odwrócenia trendu. Mowa o tzw. „spotkaniu”, co w nomenklaturze technicznej powinno zwiastować kontynuację wzrostów. Dodatkowo powrót indeksu do wnętrza formacji klina oznacza, że czwartkowe osłabienie może okazać się jedynie krótkotrwałą pułapką bessy. A taka struktura to kolejna wskazówka dla akcyjnych byków. Ciekawie prezentuje się eurodolar. Na tygodniach EURUSD rysuje się młotek na wysokości szczytów z lat 2023-2024 r. Także średnia dwustutygodniowa działa na korzyść odbicia eurodolara. Natomiast dzienny RSI ze swoją pozytywną dywergencją i niedawnym sygnałem związanym z powrotem ze strefy wyprzedania sugeruje formowanie się średnioterminowego denka. Na rynkach obligacji widać hamującą presję na dalsze wzrosty rentowności. Niemieckie papiery mają za sobą złamaną linię trendu, zaś polskie przyblokowane są przez gwiazdę wieczorną. Technicznie dla 10YPLY furtka w kierunku 6 proc. jest otwarta. Łącząc ww. kropki akcyjne byki znad Wisły mają zielone światło do tego, aby WIG20 powalczył o kolejne ATH. Problemem pozostaje trzecia linia GPW. Za kilka dni minie 100 sesji, jak sWIG80 jest poniżej historycznych szczytów. A wczorajsze zamknięcie poniżej średniej z dwustu sesji nie wnosi nic pozytywnego do Big Picture.