Obrót akcjami przekroczył 2,67 miliarda złotych, z czego przeszło 2,16 miliarda zebrał koszyk 20 blue chipów. Skromne zmiany indeksów nie oddają jednak pełnego obrazu rozdania. W pierwszej fazie sesji rynek został zaatakowany przez podaż, która odpowiedziała na wczorajsze spadki na Wall Street i dzisiejszą przecenę w Azji, gdzie presja na sektor technologiczny przełożyła się na tąpnięcie koreańskiego KOSPI o 7,57 procent i cofnięcie japońskiego NIKKEI o 4,90 procent. Z perspektywy końca sesji widać doskonale, że rozdanie zostało zagrane w korelacji z otoczeniem, które wymusiło dynamiczny, przeszło 1-procentowy spadek WIG20 o poranku, a w kolejnych minutach pozwoliło odrobić straty, budując presję wzrostową. Na szczególną uwagę zasługuje korelacja z niemieckim DAX-em. Dzisiejsze przebiegi intraday DAX-a i WIG20 są niemal identyczne, a finałowa zmiana warszawskiej średniej była tylko kosmetycznie różna od zmiany notowanej przez indeks niemiecki. Oddech rynku w WIG20 był bliski neutralnemu i przeceniło się 11 spółek przy 9 rosnących. Na szerokim rynku spadła jednak cena 209 walorów przy 119 rosnących i 40 bez zmiany ceny. Echem tej słabości jest spadek indeksu sWIG80 o 0,98 procent, gdy mWIG40 oddał 0,21 procent. Technicznie patrząc, WIG20 zamknął sesję w rejonie 4208 pkt., gdy w pierwszej fazie sesji lokował się w rejonie 4150 pkt. Owocem jest wykreślenie świecy z dynamicznym dolnym cieniem, która podkreśla zdolność rynku do utrzymania kontaktu z poziomem 4200 pkt. W efekcie psychologiczny poziom staje się coraz bardziej punktem, w którym podaż i popyt nie potrafią zdobyć trwałej przewagi, co zmienia 4200 pkt. w punkt równowagi. Neutralizacja 4200 pkt. w roli ważnego poziomu technicznego oznacza, iż większej wagi nabierają granice dużej konsolidacji, a więc ATH w rejonie 4241,58 pkt. i wsparcia w rejonie 4100-4060 pkt.

Reklama Reklama

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.