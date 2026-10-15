Pogorszenie nastrojów, które było widoczne na Wall Street czy też w Azji tylko na początku czwartkowej sesji zmroziło inwestorów w Warszawie. Ci na starcie notowań przystąpili do sprzedaży akcji. Indeks WIG20 momentami spadał prawie 1 proc. Nerwy szybko jednak udało się opanować. W zasadzie po godzinie handlu nasz flagowy indeks wyszedł „na zero”. Problem w tym, że na tym w zasadzie rynkowe emocje w czwartek się zakończyły.

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Przez kolejne godziny handlu WIG20 miał problem z jakimś większym ruchem i obraniem konkretnego kierunku. Oscylowaliśmy więc blisko zamknięcia notowań ze środy. Nieco słabiej prezentowały się średnie i małe spółki, gdzie podaż miała więcej do powiedzenia, a indeksy mWIG40 i sWIG80 w drugiej części dnia traciły około 0,5 proc. W tym samym czasie WIG20 tracił jedynie 0,1 proc. Ostatecznie wskaźnik największych spółek naszego parkietu zamknął dzień 0,01 proc. nad kreską. Podobnie jak Warszawa zachowywały się inne europejskie rynki. Niemiecki DAX rano też przeżywał ciężkie chwile i wydawało się, że czeka nas nerwowa sesja. Później jednak straty udało się odrobić.

Byki na GPW trzymają się mocno

Cały czas byki wychodzą więc obronną ręką z kolejnych opresji. Ich siła imponuje i wydaje się, że nawet jeśli pojawi się jakaś korekta, to o hossę mimo wszystko można być nadal spokojnym.

W czwartek oddech złapał za to złoty. Pomógł mu ruch głównej pary walutowej EUR/USD, która wyraźnie rosła i znów wzbiła się powyżej poziomu 1,12. To spowodowało, że po południu za dolara płacono 3,90 zł. Euro było wyceniane poniżej 4,37 zł.