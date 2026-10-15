Po wyższym od oczekiwań CPI rynek otrzymał kolejny niepokojący sygnał w postaci PPI, który pokazał, że presja cenowa narasta również po stronie producentów. Fed może wstrzymać się z decyzją w październiku i poczekać do grudnia, ale coraz trudniej uzasadnić dłuższą bezczynność. Na obecnym etapie priorytetem pozostaje walka z inflacją. Kondycja rynku pracy będzie miała większe znaczenie w kolejnych kwartałach, gdy uwaga przesunie się na gospodarcze skutki restrykcyjnej polityki pieniężnej.

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Wrześniowy wskaźnik cen producentów PPI wzrósł o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy rynek oczekiwał wzrostu o około 0,5 proc. W ujęciu rocznym dynamika przyspieszyła do 6,3 proc. Tak silny odczyt sugeruje, że firmy mierzą się z coraz większą presją kosztową. Jeśli nie będą w stanie wziąć jej na siebie, część dodatkowych wydatków przeniosą na klientów, co może podtrzymywać wzrost cen także w kolejnych miesiącach.

W połączeniu z wrześniowym CPI na poziomie 3,7 proc. rok do roku dane tworzą obraz, który trudno zignorować. Drożejąca energia zwiększa koszty działalności, a wyższe ceny producenckie podnoszą ryzyko dalszego wzrostu cen towarów i usług. Fed nie ma wpływu na geopolityczne źródła wzrostu cen ropy, ale musi przeciwdziałać sytuacji, w której szok energetyczny utrwala inflację w całej gospodarce. Jeśli presja cenowa nie zacznie słabnąć, argumenty za podwyżką stóp będą coraz silniejsze.

Paradoksalnie jednak, nie musi to jednak nastąpić już w październiku. Najbliższe posiedzenie Fed odbędzie się 27 i 28 października, zaledwie dwa tygodnie przed wyborami połówkowymi w USA. Sam kalendarz polityczny nie przesądza o decyzji banku centralnego, ale wstrzymanie się z ruchem pozwoliłoby poczekać na kolejne dane i dokładniej ocenić trwałość presji inflacyjnej. Grudzień może więc okazać się terminem, w którym Fed zdecyduje się na podwyżkę. Z punktu widzenia rynku najważniejsze jest to, że przesunięcie decyzji o kilka tygodni nie usuwa ryzyka dalszego zacieśniania polityki pieniężnej.

Pewną przeciwwagą dla niepokojących danych o inflacji pozostaje rynek pracy. Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 199 tys., zgodnie z oczekiwaniami i bez wyraźnego sygnału gwałtownego pogorszenia sytuacji. Jednocześnie wrześniowy przyrost zatrudnienia poza rolnictwem wyniósł zaledwie 29 tys., znacznie mniej od prognoz, a stopa bezrobocia wzrosła do 4,2 proc. Obraz jest więc mieszany: cotygodniowe dane nie wskazują na nagłe załamanie, ale słabszy przyrost miejsc pracy sugeruje, że amerykański rynek pracy stopniowo traci impet.

Na razie to jednak inflacja będzie wyznaczać kierunek polityki Fed. Bank centralny nie może pozwolić, by utrzymujący się wzrost cen podważył wiarygodność jego celu inflacyjnego. W kolejnych kwartałach większą rolę zacznie odgrywać również rynek pracy, ponieważ długotrwałe utrzymywanie wysokich stóp może osłabiać zatrudnienie, konsumpcję i inwestycje. Fed będzie musiał znaleźć równowagę między ograniczaniem inflacji a ryzykiem nadmiernego schłodzenia gospodarki, ale obecnie to wzrost cen stanowi pilniejsze wyzwanie.

Podwyżka stóp w USA jeszcze w tym roku staje się scenariuszem bazowym. Dziś Fed musi przede wszystkim opanować inflację. W kolejnych kwartałach coraz ważniejsze będzie natomiast to, czy rynek pracy i cała gospodarka wytrzymają dłuższy okres droższego pieniądza.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB