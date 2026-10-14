To jedna z największych zmian infrastrukturalnych w historii GPW i projekt, który od początku budził duże oczekiwania rynku.

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Start i pierwsze dni funkcjonowania nowego systemu przebiegły spokojnie. W przypadku technologii obsługującej codziennie setki tysięcy zleceń brak poważniejszych problemów należy uznać za sukces. Inwestorzy mogli skupić się na rynku, a nie na technicznych aspektach funkcjonowania giełdy, co zawsze jest najlepszym scenariuszem przy tak dużej operacji.

Co ciekawe, dla większości uczestników rynku zmiana okazała się niemal niezauważalna. Nadal składają oni zlecenia za pośrednictwem swoich platform do obsługi zleceń maklerskich, a notowania wyglądają podobnie jak wcześniej. Rewolucja zaszła przede wszystkim „od kuchni”. WATS oferuje wyższą wydajność, krótsze opóźnienia i większe możliwości rozwoju niż rozwiązanie dostarczane przez zewnętrznego partnera. Na uwagę zasługują także nowe mechanizmy wspierające stabilność obrotu, które mają sprzyjać bardziej uporządkowanemu przebiegowi sesji.

Ostateczne oceny warto jednak odłożyć na później. Prawdziwy sprawdzian dla WATS nadejdzie w okresach silnej zmienności i rekordowych obrotów. Na razie można powiedzieć jedno: pierwszy egzamin został zdany, a warszawska giełda wykonała ważny krok w kierunku większej technologicznej niezależności i dalszego rozwoju polskiego rynku kapitałowego.