Po trzech wzrostowych sesjach z rzędu, które we wtorek przyniosły nowe rekordy wszech czasów WIG-u, na rynku znów dała znać o sobie podaż. Główne wskaźniki warszawskiej giełdy już na starcie notowań zjechały delikatnie pod kreskę i pozostały tam do samego końca sesji. WIG20 finiszował 0,4 proc. na minusie, a WIG stracił 0,38 proc. Taka postawa kontrastowała z nastawieniem inwestorów handlujących na pozostałych europejskich giełdach, którzy początkowo wykazywali wyraźnie większą ochotę do zakupów. Wyższa od oczekiwań inflacja w USA, która zwiększa szanse na kolejną podwyżkę stóp procentowych przez Fed w październiku, ostudziła jednak ich zapał, fundując jednocześnie spadki na starcie notowań za oceanem.

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Przecena KGHM, akcje Kruka i Orlenu odbiły

Na krajowym parkiecie większość spółek z indeksu WIG20 skorygowała wtorkowe wzrosty. Wśród wyjątków były efektownie drożejące walory Orlenu, które kontynuowały dobrą passę z poprzednich sesji. Chętnych nie brakowało także na papiery Kruka i LPP, które wróciły do łask po przecenie. Jednocześnie na celowniku sprzedających znalazły się akcje banków i spółek energetycznych, które w trakcie poprzednich sesji były na przemian głównymi motorami zwyżek indeksu WIG20. Z łask wypadły również papiery KGHM, notując głębszą korektę, co należy wiązać z gwałtownym umocnieniem dolara po danych o amerykańskiej inflacji.

Przed przeceną nie zdołały wybronić się mniejsze spółki. Na szerokim rynku negatywnie wyróżniały się walory Auto Partnera, które runęły ponad 11 proc. w dół po komunikacie o sprzedaży akcji w ABB przez głównego akcjonariusza.