Po trzech wzrostowych sesjach z rzędu, które we wtorek przyniosły nowe rekordy wszech czasów WIG-u, na rynku znów dała znać o sobie podaż. Już na starcie w środowy poranek główne wskaźniki warszawskiej giełdy zjechały pod kreskę. Przed południem WIG20 notowany był ok. 0,5 proc. na minusie. Taka postawa kontrastuje z nastawieniem inwestorów handlujących na pozostałych europejskich giełdach, którzy wykazują wyraźnie większą ochotę do zakupów. Na ich korzyść może przemawiać sytuacja na rynku ropy, gdzie poranne wzrosty cen zostały szybko wymazane, przynosząc lekką ulgę. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jednak w dalszym ciągu pozostaje napięta.

Reklama Reklama

Banki i spółki energetyczne w korekcie

Na krajowym parkiecie większość spółek z indeksu WIG20 koryguje środowe wzrosty. Jednym z pozytywnych wyjątków są efektownie drożejące walory Orlenu, które kontynuują dobrą passę z poprzednich sesji. Chętnych nie brakuje także na papiery Kruka, LPP i Dino, które wróciły do łask po przecenie. Jednocześnie na celowniku sprzedających znalazły się akcje banków i spółek energetycznych, które w trakcie poprzednich sesji były na przemian głównymi motorami zwyżek indeksu WIG20. Z łask wypadły również papiery KGHM mimo zwyżek cen na rynku miedzi.

Na szerokim rynku nieco więcej do powiedzenia mają sprzedający, co przekłada się na przecenę większości mniejszych spółek. Negatywnie wyróżniają się walory Auto Partnera, które runęły ponad 11 proc. w dół po komunikacie o sprzedaży akcji w ABB przez głównego akcjonariusza.