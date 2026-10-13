Deklaracje Trumpa nie wpłynęły znacząco na spadek cen nośników energii na światowych rynkach, a sama cena ropy pozostaje skorelowana z sytuacją na Bliskim Wschodzie (ostatnio kwestia Huti i Arabii Saudyjskiej).

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Wydaje się, iż przynajmniej chwilowo udało się skorygować zmienność na rynku długu, gdzie dynamiczne wzrosty rentowności generowały napięcia w globalnej układance risk/reward w innych klasach aktywów. Fundamentalnie rozpoczynamy sezon wyników na Wall Street. Wydaje się, iż klasycznie rozpoczynające publikacje banki sprostały oczekiwaniom analityków.

W ujęciu sumarycznym rynek spodziewa się ponad 30-proc. poprawy zysków, podbijanych przez sektor energetyczny i przedstawicieli segmentu technologii/AI. Najpewniej ponownie to wokół AI koncentrować się będzie najwięcej uwagi – inwestorzy doszukiwać się będą potwierdzeń dla strategii przyjętych przez hyperscalerów i CAPEX-ów amerykańskich big techów. Lekkie spadki wycen z ostatnich godzin tłumaczone są ponownie zawirowaniami wokół AI i wpływu Chin.

Dotychczas ewentualne korekty wynikały z warstwy software (np. DeepSeek R1). Teraz „uderzenie” przyszło z segmentu hardware i chińskiej odpowiedzi w ramach pamięci DRAM z CXMT.

Lokalnie nastroje pozostają jednak relatywnie dobre – WIG20 (pomimo zniżek benchmarków w Europie) pozostaje blisko ATH.

Co ciekawe, popyt na polskie akcje pozostaje podtrzymany pomimo słabości PLN na FX, co można najpewniej tłumaczyć reakcją na umocnienie USD na szerokim rynku.