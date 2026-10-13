Wzrost zysku na akcję (EPS) przypadającego na indeks S&P 500 w III kwartale jest szacowany przez analityków na prawie 30 proc. rok do roku – podaje FactSet.

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Chociaż najwyższą dynamiką wśród głównych sektorów ma się pochwalić przemysł naftowy, który według prognoz więcej niż podwoił zyski w minionym kwartale, to jednak wśród podsektorów konkuruje z nim mogąca odnotować podobną dynamikę branża półprzewodników. Czyli główny, jak na razie, beneficjent boomu AI. Przypomnijmy, że według J.P. Morgan branża ta w aż 40 proc. odpowiadała za całą poprawę wyników w skali indeksu w poprzednim, II kwartale.

Tak silna koncentracja sprawia, że rynek będzie wyczulony na wszelkie sygnały dotyczące: (a) popytu na infrastrukturę AI oraz (b) popytu klientów na usługi AI. Pierwsze kluczowe raporty kwartalne już w najbliższych dniach, gdy wyniki poda m.in. tajwański TSMC. Publikowane przez tego potentata półprzewodników dane miesięczne wskazują na ciągle wysoką dynamikę przychodów. Pod koniec miesiąca poznamy natomiast serię raportów czołowych hyperscalerów, od których nakładów inwestycyjnych zależą z kolei przychody sektora półprzewodników.

Apetyt rozbudzony w poprzednich kwartałach przekłada się na optymistyczne prognozy analityków na cały ten rok oraz przyszły. W tym zysk na akcję S&P 500 ma być wyższy o 32 proc., a w 2027 r. o 16 proc. Na tle przyszłorocznych prognoz amerykański indeks jest wyceniany na umiarkowanym poziomie (P/E na 2027 r. poniżej 19).