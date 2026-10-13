Pierwsze dni tygodnia przynoszą pogorszenie nastrojów wokół spółek technologicznych w USA i Azji po objawieniu się chińskiego konkurenta. Indeksy z dużym udziałem półprzewodników we wtorek dalej świeciły na czerwono. Koreański KOSPI zamknął się z blisko 6 proc. przeceną, a jego pięciodniowy spadek sięga aż 13,5 proc. W kolorze czerwonym wtorkową sesję rozpoczął także Nasdaq 100 i jeśli tak też by ją zakończył, byłby to czwarty z pięciu ostatnich dni spadku.

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Europa początkowo niewiele przejmowała się słabszym zachowaniem technologii i dzień na Starym Kontynencie rozpoczął się od zwyżek. Z czasem jednak na głównych rynkach także zaczął przeważać kolor czerwony, wraz z kolejnymi doniesieniami z cieśniny Ormuz.

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Od zwyżek sesję rozpoczął także WIG20, który wraz z mWIG40 wyniósł indeks szerokiego rynku na najwyższy poziom w historii. Wśród dużych spółek silne wciąż są przedsiębiorstwa energetyczne, rosły także Grupa Kęty, Allegro, Budimex i CD Projekt. Banki tym razem finiszowały pod kreską. WIG20 zamknął dzień zwyżką o 0,4 proc., czyli w okolicach dziennych maksimów. Warto jednak zaznaczyć, że wynik ten został "wyciągnięty" w ostatnich minutach handlu. Najwyraźniej bliskość szczytów nieco wyhamowała zapędy popytu, jednak kolejna wzrostowa sesja to mocny oręż w walce o rekord WIG20.

Rentowności lekko spadają

Popołudnie przyniosło znów niepokojące wieści z cieśniny Ormuz, przez co na części rynków obligacji doszło do zredukowania porannych spadków rentowności. Lekko podniosły się też ceny ropy, ale wciąż były poniżej poniedziałkowego zamknięcia. Niewiele zmieniły się też nastroje na rynkach walut, na których od rana dolar wyraźnie tracił. Złoto jednak nie wykorzystało sprzyjających warunków do odreagowania.

Obok nastrojów wokół firm półprzewodnikowych kluczowe w najbliższych dniach będą wyniki finansowe spółek w USA. Na pierwszy ogień idą największe amerykańskie banki.