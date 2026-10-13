Krajowy rynek akcji rozpoczyna wtorkową sesję od skromnych wzrostów, kontynuując zwyżki z poniedziałku. WIG20 zyskuje po kilkudziesięciu minutach 0,3 proc. i sięga 4221 pkt. Na czele dużych firm plasuje się Grupa Kęty, a za nią Tauron, Budimex, mBank i Kruk. Aż osiem przedsiębiorstw z WIG20 zyskuje z rana po ponad 1 proc. Od 0,44-proc. umocnienia rozpoczął dzisiejszą sesję mWIG40, m.in. za sprawą zwyżek Auto Partnera, XTB, Orange, Rainbow Tours oraz JSW. Siła pierwszej oraz drugiej linii spółek wyniosła z rana WIG na najwyższy poziom w historii. Tego samego dokonał mWIG40 Total Return, a bliski rekordu jest także WIG20 Total Return.

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Początek tygodnia przyniósł dość znaczne umocnienie dolara, które we wtorek jest korygowane. Kurs USD/PLN zniżkuje o 0,4 proc., do 3,91 zł. Za euro krajowi inwestorzy płacą 4,38 zł. Kurs EUR/USD, głównej pary walutowej, po zejściu w poniedziałek na nowy dołek dziś podnosi się o 0,3 proc., do 1,119. Spokojniej jest też na rynku ropy naftowej.

Półprzewodniki w defensywie

Poniedziałek przyniósł na Wall Street spadki spółek technologicznych i jak na razie negatywne nastroje wokół tej grupy utrzymują się. Kontrakty na Nasdaq 100 zapowiadają 0,5-proc. spadek. O niemal 6 proc. osunął się dziś koreański KOSPI i była to dla niego piąta z rzędu spadkowa sesja. Pogorszenie nastrojów wokół producentów półprzewodników to efekt obaw o narastającą konkurencję na rynku pamięci ze strony chińskiego koncernu CXMT.