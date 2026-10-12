Poniedziałkowe zwyżki głównych indeksów miały mocno ograniczony zasięg. WIG20 na zamknięciu zyskał jedynie 0,57 proc., powracając powyżej 4200 pkt. Na korzyść krajowych inwestorów nadal przemawiały pozytywne nastroje na pozostałych rynkach akcji. Większość głównych indeksów na europejskich giełdach kontynuowała piątkowe odbicie, ale skala poniedziałkowych wzrostów nie była już tak przekonująca w porównaniu do poprzedniej sesji. Popyt w ostatnich dniach przejął inicjatywę na giełdach, co należy wiązać z poprawą rynkowych nastrojów w związku z oddalającą się perspektywą kolejnej podwyżki stóp procentowych w USA i uspokojeniem sytuacji na Bliskim Wschodzie. Po weekendzie i atakach w Arabii Saudyjskiej, które znów podbiły cenę ropy naftowej, optymizm na rynkach był wyraźnie mniejszy, ale zdołał się utrzymać, co należy uznać za sukces.

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Odbicie banków, wyprzedaż akcji Orlenu

Największe spółki notowane w Warszawie z większym bądź mniejszym powodzeniem próbowały kontynuować piątkowe odbicie. Pozytywnie wyróżniały się walory banków, które wróciły do łask po przecenie. Wzrostom przewodził drożejący o ponad 3 proc. Erste Bank Polska. Jednocześnie wyraźnie w tyle zostało Pekao.

Chętnych nie brakowało również na papiery Dino i LPP. Notowania odzieżowego potentata osiągnęły nowe historyczne maksimum. Pozytywny trend kontynuowały notowania PGE, choć tempo zwyżek wyhamowało. Na lekkich plusach finiszowały także papiery KGHM. Przeciwwagę stanowiły dla nich mocno przecenione papiery Orlenu. Na celowniku sprzedających znalazły się także akcje Kruka i Grupy Kęty.

Na szerokim rynku więcej do powiedzenia mieli sprzedający, spychając notowania większości spółek pod kreskę. Najefektowniej drożały akcje Herkulesa, który ogłosił skup, oferując ponadprzeciętnie wysoką premię.