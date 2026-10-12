Niemiecki DAX rośnie o 0,5% i znajduje się powyżej 25 300 pkt. Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy pozostają blisko poziomów odniesienia, mimo że baryłka WTI rośnie i znajduje się powyżej 92 USD.

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Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta. Wspierani przez Iran bojownicy Huti przeprowadzili serię ataków na lotniska w Arabii Saudyjskiej. Donald Trump poinformował, że rozważa przyłączenie się do działań przeciwko wspieranym przez Iran rebeliantom. Ponownie rosną obawy o dostawy surowca. Amerykański prezydent ogłosił również energetyczne zawieszenie broni pomiędzy Rosją i Ukrainą, jednak nie przyniosło ono istotnej poprawy nastrojów na rynku ropy.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynków znajdzie się rozpoczynający się tradycyjnie od wyników sektora bankowego sezon publikacji raportów za III kwartał. To, jak radziły sobie największe amerykańskie instytucje finansowe, będzie wskazówką dotyczącą kondycji całej gospodarki. Dodatkowo w drugiej części tygodnia poznamy wyniki ASML oraz TSMC, które będą ważnym testem dla branży półprzewodników.

Z danych makroekonomicznych uwagę warto zwrócić przede wszystkim na publikowane w środę dane o inflacji w USA za wrzesień. Rynek oczekuje wzrostu rocznej dynamiki cen do 3,6% r/r z 3,4% r/r odnotowanych miesiąc wcześniej. Wzrosnąć ma także inflacja bazowa do 2,5% r/r z 2,4% r/r w sierpniu. Głos zabierze również szef Fed Kevin Warsh, którego wypowiedzi mogą dostarczyć nowych wskazówek dotyczących dalszej ścieżki stóp procentowych.

Na rynku walutowym dolar pozostaje mocny, a kurs EUR/USD utrzymuje się poniżej 1,12. Dane o inflacji oraz dalszy rozwój sytuacji na rynku ropy będą kluczowe dla notowań amerykańskiej waluty. Siła dolara szkodzi złotemu, a para EUR/PLN zbliża się do poziomu 4,39.