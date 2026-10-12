Piątkowe odreagowanie dało nadzieję na powrót krajowych indeksów na ścieżkę wzrostu. Tymczasem w poniedziałek dużo bardziej zachowawcza postawa kupujących sprawiła, że mimo całkiem obiecującego startu sesji przed południem niemal cała zwyżka WIG20 została wymazana. Na korzyść krajowych inwestorów nadal przemawiają pozytywne nastroje na pozostałych rynkach akcji, na których więcej do powiedzenia mają kupujący. Większość głównych indeksów na europejskich giełdach rozpoczęła notowania na plusach, ale skala poniedziałkowych wzrostów nie wygląda już tak przekonująco w porównaniu do bardzo udanej piątkowej sesji. Popyt w ostatnich dniach przejął inicjatywę na giełdach, co należy wiązać z poprawą rynkowych nastrojów w związku z oddalającą się perspektywą kolejnej podwyżki stóp procentowych w USA i uspokojeniem sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Reklama Reklama

Banki wróciły do łask, Orlen na celowniku sprzedających

Największe spółki notowane w Warszawie próbują kontynuować piątkowe odbicie. Pozytywnie wyróżniają się walory banków, które wróciły do łask po przecenie. Wzrostom przewodzi drożejący o ponad 3 proc.. Erste Bank Polska. Jednocześnie wyraźnie w tyle zostało Pekao. Chętnych nie brakuje również na papiery Dino i Allegro. Notowania tej ostatniej, kontynuując odbicie osiągnęły nowe pięcioletnie maksimum. Pozytywny trend kontynuują notowania spółek energetycznych, choć tempo zwyżek kursów wyhamowało. Na lekkich plusach notowane są także papiery KGHM. Przeciwwagę stanowią dla nich mocno przecenione papiery Orlenu. Na celowniku sprzedających znalazły się także akcje Kruka i Budimeksu.