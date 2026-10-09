W obliczu wyraźnej poprawy globalnych nastrojów, po dwóch słabszych sesjach, na krajowy parkiet wrócił popyt, wynosząc na finiszu sesji indeks WIG20 blisko 1,4 proc. nad kreskę. Inwestorzy z Książęcej mieli wsparcie w pozytywnych nastrojach na pozostałych rynkach akcji. Na europejskich giełdach wyraźną przewagę mieli kupujący, którzy wrócili do gry po dwóch spadkowych sesjach. Kolor zielony zdecydowanie przeważał zarówno na zachodnioeuropejskich parkietach, jak i rynkach z naszego regionu. Powrót apetytu na ryzykowne aktywa wynikał w dużej mierze z efektu zmniejszenia napięć na Bliskim Wschodzie po deklaracji Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone nie zaatakują Iranu przed wyborami połówkowymi 3 listopada. Z tego powodu ceny ropy początkowo powróciły do spadków po czwartkowym odbiciu, ale już pod koniec dnia lekko odbiły.

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Akcje PGE i KGHM na celownikach, sektor finansowy pod presją

Z poprawy nastrojów skorzystała większość spółek z segmentu WIG20. Prym wiodły walory PGE kontynuujące czwartkowe odbicie, czego efektem było osiągnięcie nowego kilkunastoletniego maksimum. Na celowniku kupujących znalazły się również akcje CD Projektu po doniesieniach o planach Paramount Pictures stworzenia filmu fabularnego opartego na grze „Cyberpunk 2077”. Chętnych nie brakowało na papiery KGHM, którym sprzyjało odbicie notowań miedzi. W tyle został Orlen, wypracowując dużo mniej okazałe zwyżki. Banki finiszowały w większości pod kreską. Potężny ponad 8-proc. spadek kursu zaliczył Kruk, który przedstawił rozczarowujące dane operacyjne za III kwartał.

Pozytywne nastroje przekonały inwestorów do zakupów na szerokim rynku. Większe powodzenie miały spółki o średniej kapitalizacji z indeksu mWIG40, wśród których prym wiodły efektownie drożejące akcje Auto Partnera i JSW.