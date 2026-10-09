Pojawiły się informacje, że przychody spółki mogły być niższe od prognoz, choć zostały one później zdementowane. Odbiło się to jednak na sentymencie wobec całego sektora. Indeks spółek półprzewodnikowych spadł wczoraj o 3,4%, gdy rynek zaczął kwestionować tempo monetyzacji boomu AI. Pokazuje to, jak istotny dla wysokich wycen sektora będzie rozpoczynający się niebawem sezon wyników za III kwartał.

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Dziś jednak kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy odbijają. Pierwsze godziny handlu na Starym Kontynencie również upływają pod znakiem wzrostów. Trump rozwiał wątpliwości dotyczące potencjalnego ataku na Iran, deklarując, że nie dojdzie do niego przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu na początku listopada. Po ostatnich atakach na tankowce przepływające przez Cieśninę Ormuz rynek nie był tego już tak pewien. Dziś baryłka WTI spada w kierunku 90 USD, co wspiera nastroje inwestorów.

Na rynku walutowym dolar lekko się osłabia, a kurs EUR/USD wraca powyżej 1,12. Na rynku długu również obserwujemy niewielkie odreagowanie. Dziś w kalendarium warto zwrócić uwagę na wstępny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan, obrazującego nastroje amerykańskich gospodarstw domowych oraz oczekiwania inflacyjne.