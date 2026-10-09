W obliczu wyraźnej poprawy globalnych nastrojów na warszawską giełdę wrócił popyt. Przed południem indeks WIG20 został wyniesiony blisko 1,6 proc. nad kreskę, będąc bardzo blisko powrotu powyżej 4200 pkt. Popyt wspierają pozytywne nastroje na pozostałych rynkach akcji. Na europejskich giełdach wyraźną przewagę zyskali kupujący, którzy wrócili do gry po dwóch spadkowych sesjach. Kolor zielony zdecydowanie przeważa zarówno na zachodnioeuropejskich parkietach, jak i rynkach z naszego regionu. Powrót apetytu na ryzykowne aktywa wynika w dużej mierze z efektu zmniejszenia napięć na Bliskim Wschodzie po deklaracji Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone nie zaatakują Iranu przed wyborami połówkowymi 3 listopada. Z tego powodu ceny ropy powróciły do spadków po czwartkowym odbiciu.

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Efektowne wzrosty KGHM, PGE i CD Projektu, Orlen na drugim biegunie

Na krajowym parkiecie drożeją niemal wszystkie duże spółki z segmentu WIG20 poza Orlenem. Akcje płockiego koncernu zniżkują w ślad za spadającymi cenami ropy. Na drugim biegunie są walory PGE kontynuujące czwartkowe odbicie, czego efektem są nowe kilkunastoletnie maksima. Na celowniku kupujących znalazły się również papiery CD Projektu po doniesieniach o planach Paramount Pictures stworzenia filmu fabularnego opartego na grze „Cyberpunk 2077”. Chętnych nie brakuje na papiery KGHM, którym sprzyja odbicie notowań miedzi. W tyle zostały banki notujące dużo mniej przekonujące zwyżki.

Pozytywne nastroje przekonały inwestorów do zakupów na szerokim rynku akcji, co sprawiło, że w przewadze są drożejące walory. Większe powodzenie mają dziś spółki średniej kapitalizacji z indeksu mWIG40, wśród których wiodą efektownie drożejące akcje Creotechu i JSW.