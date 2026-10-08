Jakie są powody tych ruchów i co z nich wynika? Po pierwsze ropa, której cenę wywindowała wojna USA z Iranem, co ma implikacje w postaci wzrostu inflacji. Po drugie banki centralne Fed i EBC wróciły do podwyżek stóp w reakcji na rosnącą inflację. Po trzecie długi i deficyty państw, w tym Polski. Niezależnie od decyzji banków centralnych inwestorzy żądają coraz więcej za pożyczanie rządom, co ostatnio było widać na przykładzie Francji. Rentowność naszych 10-latek jest o ok. 1 pp. wyższa niż amerykańskich, czyli tak samo jak w lutym. Widać więc, że przecena długu ma charakter globalny, a nie wyłącznie krajowy. Konsekwencje są już widoczne. Fundusze dłużne notują ostatnimi miesiącami straty, a budżet płaci więcej za nowy dług. Rośnie też poprzeczka dla akcji. Skoro obligacje skarbowe dają zarobić 6,3 proc., może w pewnym momencie okazać się, że inwestorzy będą oczekiwać od akcji wyższych stóp zwrotu i wpłynie to na ich wyceny. Warto przy tym spojrzeć na prostą arytmetykę, gdyż obligacje 5-letnie dają obecnie ok. 5,9 proc., czyli niewiele mniej niż 10-letnie, a ich ceny reagują na zmiany stóp wyraźnie słabiej.

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Pytanie, czy w takim układzie rentowności nie lepiej zainteresować się tym horyzontem, zamiast sięgać po długie terminy, które wprawdzie ograniczają ryzyko reinwestycji, ale są znacznie bardziej wrażliwe na zmiany stóp?