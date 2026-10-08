Na wstępie trzeba zaznaczyć, że chodzi o WIG20, bo WIG w tym tygodniu ustanowił jednak historyczny rekord. Oba indeksy w środę wyrysowały jednak formacje objęcia bessy. Czy w czwartek sygnały te zostały potwierdzone? Podaż przeważała od rana, a za główne ruchy rynkowe odpowiadały banki. Przez pierwszą część sesji banki wyraźnie traciły (drugi dzień z kolei), oczekując na wystąpienie prezesa NBP po tym, jak w środę RPP zdecydowała o utrzymaniu dotychczasowych poziomów stóp procentowych. Rynek co prawda się tego spodziewał, ale także i tego, że w listopadzie do podwyżki stóp już dojdzie. Adam Glapiński te oczekiwania przygasił, a kursy banków znów skierowały się w dół. Pod koniec dnia WIG–banki tracił 2,5 proc., ryzykując najniższe zamknięcie od miesiąca. WIG20 reagował zdecydowanie spokojniej, tracąc pod koniec dnia 0,54 proc. Szczególnie mocny był Orlen, który w reakcji na silne wzrosty cen ropy rósł aż o 3,66 proc. W tym przypadku mamy podręcznikowy przykład giełdowego powiedzenia: "kupuj plotki, sprzedawaj fakty". Kurs Orlenu zniósł już 61,8 proc. fali spadkowej powstałej w związku z obłożeniem spółki dodatkowym podatkiem od nadmiarowych zysków. Jeszcze lepiej wyglądało Dino Polska, gdzie zwyżka sięgała aż 6,35 proc. przy najwyższych od kilku tygodni obrotach. Mocne były jeszcze spółki energetyczne.

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Dwudniowy rajd z pierwszej części tygodnia był okazały, ale nie wyprowadził WIG20 na nowy szczyt. Zwrot indeksu dużych spółek bez zwycięstwa byków może być zatem zwiastunem pogłębienia dołka z początku miesiąca. Zwłaszcza że znów gorąco jest na rynku ropy naftowej. W czwartek baryłka gatunku Brent zyskiwała 5,2 proc., do 105,4 dolarów, czyli poziomu najwyższego od dwóch tygodni. Przypomnijmy, że wrześniowe szczyty ukształtowały się wokół 110 dolarów, z kolei wiosną rekord notowań wypadł na 119,5 dol. za baryłkę.

Zachowanie krajowego rynku akcji, choć mocno zależne od nastawienia do banków, było zbieżne z tym, co działo się na innych światowych parkietach. Niemal wszystkie azjatyckie rynki finiszowały na czerwono, podobnie było później w Europie. Od spadków rozpoczęła się także sesja w USA.

Obligacje na zwyżki ropy reagowały tym razem spokojniej, aczkolwiek rentowności papierów skarbowych na głównych rynkach pozostają przy szczytach. Dość spokojnie było też na rynku walut, co nieco wsparło złoto.