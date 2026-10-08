Emil Łobodziński, CFA, doradca inwestycyjny, PKO BM
Ostatni tydzień przyniósł nawet nowe rekordy w USA czy w kraju na WIG20. Natomiast indeksy europejskie wyraźnie spadły, w szczególności we Francji. Jesteśmy obecnie w październiku, który jest mocno niejednoznaczny, bo potrafił być zarówno miesiącem bardzo dobrym, jak i złym. Czy jest się czym niepokoić? Niestety wydaje się, że trochę tak. Choć w długim terminie perspektywy dla rynków cały czas są dobre, to w krótkim terminie pojawiają się rysy.
Po pierwsze w USA szerokość rynku jest bardzo mała, a de facto większość spółek we wrześniu spadła. Nadal wysokie pozostają rentowności obligacji. Co więcej w USA wyraźnie wzrosły rentowności najsłabszych obligacji tj. o ratingu CCC i są one najwyższe od czasu wybuchu wojny w Ukrainie czy wybuchu Covid.
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Taki ruch historycznie skutkował też zmniejszeniem apetytu na ryzyko w innych aktywach, zarówno obligacjach, jak i akcjach. Dodatkowo mamy przed sobą wybory połówkowe w USA, a ponownie statystyka pokazuje, że okres tuż przed wyborami raczej nie był najlepszy.
A co może wspierać rynek? Ważny może być sezon publikacji wyników w USA, ale także wynik wyborów czy sytuacja na Bliskim Wschodzie, która wpływa na oczekiwania co do polityki monetarnej.
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