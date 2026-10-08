Jeśli ktoś liczył, że po wczorajszej przecenie na GPW dzisiaj byki spróbują się jakoś zrewanżować, to na razie może czuć rozczarowanie.

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Giełdy notują spadki

W połowie notowań główne indeksy warszawskiego rynku świecą na czerwono. Przewagę niedźwiedzi widać w szczególności w przypadku indeksu WIG20, który o godz. 13.00 tracił około 1,3 proc. Tym samym musi on dzisiaj bronić poziomu 4100 pkt W gronie największych spółek słabo prezentują się przede wszystkim banki, a branżowy indeks WIG – Banki traci dzisiaj prawie 3 proc. Trochę to wygląda tak, jakby inwestorzy liczyli na to, że RPP wyśle jastrzębi sygnał. Tymczasem wczoraj Rada utrzymała jednak stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Dzisiaj jednak wystąpienie szefa NBP Adama Glapińskiego, na które na pewno warto zwrócić uwagę.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa RPP zdecydowała w sprawie stóp procentowych w Polsce Rada Polityki Pieniężnej utrzymała podczas październikowego posiedzenia stopy procentowe bez zmian, w tym główną stopę na poziomie 3,75 proc.

W gronie największych spółek honoru byków bronią przede wszystkim dwie firmy: Dino i Orlen. Akcje tej pierwszej rosną o ponad 4 proc., zaś Orlen zyskiwał, nieco ponad 2 proc.

Lepiej prezentuje się dzisiaj druga i trzecia linia, chociaż i tam mamy przewagę spadków. mWIG40 w połowie notowań spadł o 0,7 proc., zaś sWIG80 zniżkował 0,3 proc.

Kolor czerwony przeważa dzisiaj także na innych europejskich rynkach. Niemiecki DAX traci dzisiaj ponad 1 proc., a francuski CAC40 około 1 proc.

Złoty nadal pod presją

Ciekawe rzeczy dzieją się także na rynku walutowym. Nadal siłą imponuje dolar. Główna para walutowa EUR/USD spada poniżej poziomu 1,12. To odbija się także na notowaniach złotego, który ostatnio nie ma łatwego życia. Wycena dolara dzisiaj skoczyła do 3,91 zł. Euro oscyluje przy poziomie 4,38 zł. To jednak też pochodna czynników o charakterze lokalnym.

– Obecne zachowanie złotego to nie jest wypadek przy pracy, tylko wyraźna zmiana sił na rynku walutowym. Polskiej walucie ciążą w tym momencie już trzy rzeczy: budżet, stopy procentowe oraz ropa – wskazuje Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB.