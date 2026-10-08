Padły stwierdzenia o sile gospodarki, głównie dzięki tematom wokół AI. To nic nowego, choć potwierdza scenariusze "higher for longer", których skutków rynki nie są w stanie teraz przewidzieć. Wprawdzie szacunki wskazują na podwyżkę w grudniu i kolejne dwa ruchy w 2027 r., to jednak dużą zagadką pozostaje to, co dzieje się na rynku ropy, oraz globalnego długu. Ostatnie ataki na tankowce koło Cieśniny Ormuz pokazały, że scenariusze eskalacji militarnej mimo zbliżających się wyborów połówkowych w USA nie są wykluczone. To tylko napędza emocje na rynkach obligacji, gdzie do problemów z amerykańskimi papierami, doszły też te europejskie (sytuacja we Francji). Inwestorzy zdają się nie widzieć pomysłu na to, czy i kiedy rajd rentowności w górę na dłuższy czas się zatrzyma. Teoretycznie poziomy stają się już atrakcyjne (wczorajsza aukcja 10-letnich US-Treasuries zakończyła się przewagą popytu do podaży w wysokości 2,77), to jednak o zainteresowanie kapitału instytucjonalnego konkurują też giganci z branży tech i AI, jak chociażby ostatnio Broadcom, czy SpaceX, którzy zapowiedzieli gigantyczne emisje.

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W efekcie spekulantom zaczynają puszczać nerwy, co było widać wczoraj. Uderzenie risk-off podbiło dolara, kosztem ryzykownych aktywów - w dół poszły indeksy giełdowe, kryptowaluty, oraz surowce. Dzisiaj rano sytuacja jest niewiele lepsza. W globalnym kalendarzu mamy zapiski z posiedzenia ECB, oraz dane o cotygodniowym bezrobociu w USA.

W czwartek rano dolar wypada mieszanie po umocnieniu w środę, rynek próbuje łapać oddech, ale nie jest to łatwe. Minimalnie silniejsze od amerykańskiej waluty są dzisiaj tylko waluty skandynawskie. To pokazuje, że globalne napięcia mogą tak prędko się nie rozładować.

EURUSD pozostaje poniżej 1,12

Istotna strefa 1,12-1,1275 bazująca na kluczowych wsparciach z lat 2023-24 została w zasadzie połamana w ostatnich dniach, a rynek zdaje się nie mieć zbytnio siły na trwały powrót powyżej poziomu 1,12. Narracja pozostaje pro-dolarowa z tematem dalszych podwyżek stóp przez FED (chociaż nie w końcu października) i napięciami na globalnych rynkach długu generującymi przepływy risk-off (czyli w stronę dolara). Euro nie pomaga to, co dzieje się w strefie euro, choć jesteśmy jeszcze daleko od tego, aby ECB musiał werbalne, bądź fizycznie stabilizować rynek długu w kontekście braku stabilności budżetowej we Francji.

Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny EURUSD

Chociaż środa przyniosła wznowienie napięć po chwilowej pauzie we wtorek, to EURUSD nie naruszył wczoraj poniedziałkowego dołka przy 1,1160. Podobnie jest też i dzisiaj. Nie oznacza to jednak, że ten rejon nie zostanie naruszony - takie prawdopodobieństwo wciąż istnieje, chociaż krótkoterminowe dzienne wskaźniki, jak RSI9 wysyłają coraz więcej wzrostowych dywergencji.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ