Po kilku spokojniejszych sesjach presja na światowych rynkach długu ponownie rośnie. Rentowność amerykańskich dziesięciolatek wróciła powyżej 5,3 proc., a brent kosztuje 102 USD za baryłkę. Jednocześnie amerykańskie indeksy pozostają blisko historycznych rekordów.

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Inwestorzy akcyjni nadal wierzą w siłę wzrostu gospodarczego i wyników spółek, podczas gdy rynek obligacji coraz mocniej przypomina o kosztach utrzymującej się inflacji i ryzyku fiskalnym. W Europie dodatkowym źródłem napięcia pozostaje Francja. Problemy fiskalne i polityczne ponownie zwiększają premię za ryzyko, a spread francuskich obligacji do niemieckiego Bunda wzrósł w okolice 140 pb.

Ostatnie tygodnie pokazują, że inwestorzy coraz wyraźniej różnicują emitentów pod względem wiarygodności. Polskie obligacje nie pozostają od tego ruchu odizolowane. W środę rentowności rosły o około 5-8 pkt. bazowych, a dziesięcioletni benchmark znów znalazł się w okolicy 6,3 proc. Działo się tak mimo oczekiwania, że RPP pozostawi stopy procentowe na poziomie 3,75 proc. Po ostatnich jastrzębich wypowiedziach prezesa NBP ważniejszy od samej decyzji jest jednak komunikat Rady i odpowiedź na pytanie, czy ostatni wzrost inflacji to przede wszystkim przejściowy efekt droższej energii, czy ryzyko szerszego wzrostu cen.

Na razie fundamenty pozostają bez zmian, a inwestorzy nie widzą szans na spadek napięć, dlatego trudno oczekiwać trwałego powrotu rentowności krajowego długu do poziomów sprzed wrześniowej przeceny.