W połowie tygodnia na rynki powróciły zmory takie jak silny dolar i jeszcze wyższe rentowności obligacji skarbowych. Jeszcze przed startem środowej sesji na GPW można było spodziewać się zniżek, na co wskazywał bardzo silny dolar, kontynuacja przeceny obligacji skarbowych i czerwony finisz handlu w Azji. Z drugiej strony dwie pierwsze sesje tego tygodnia były na GPW na tyle udane (rekord wszechczasów WIG-u), że można było oczekiwać niewielkiej przewagi podaży i że głównym kierunkiem GPW pozostaje północ. Co zmienia środowa sesja? Przede wszystkim przypomina, że nastroje na rynkach w ostatnim czasie potrafią się szybko zmienić. Do wyjścia na nowe tegoroczne szczyty (a więc także i wieloletnie) rentowności amerykańskich obligacji dziesięcio- oraz trzydziestoletnich wystarczył bardzo skromny wzrost cen ropy naftowej po sygnałach o atakach w cieśninie Ormuz. Zdecydowanie silniej zareagował za to dolar, a siła amerykańskiej waluty sprowadziła złoto nawet do 4067 dolarów za uncję, tj. najniższego poziomu od dwóch miesięcy.

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Krajowy rynek przez pierwszą część sesji tracił wraz z innymi giełdami na świecie oraz przy spadkach kontraktów na amerykańskie indeksy. Po południu podaż jeszcze bardziej się uaktywniła, a chwilami WIG20 tracił nawet 2 proc. Ostatecznie indeks dużych spółek zamknął dzień 1,59 proc. niżej, głównie przez mocno tracące banki. Spółki finansowe przez cały dzień w Europie miały jednak pod górkę, więc raczej trudno zachowanie krajowych banków tłumaczyć środową decyzją RPP o utrzymaniu stóp procentowych, zwłaszcza że taka decyzja była spodziewana przez rynek.

Na wykresie technicznym WIG20 korpus środowej świecy objął swoim zasięgiem całą świecę z wtorku. Możemy mówić zatem wstępnie o formacji objęcia bessy, a z nieco szerszej perspektywy – podwójnego szczytu WIG20. To co prawda dość kasandryczna wizja, ale presja z rynków obligacji nasila się.

Amerykański rynek oczywiście także zniżkował na otwarciu, ale przypomnijmy, że S&P 500 we wtorek wspiął się na najwyższy poziom w historii, a Nasdaq 100 robił to już od kilku dni. Amerykański rynek akcji radzi sobie ostatnio wyraźnie lepiej od Europy, gdzie narastają obawy o stan finansów publicznych we Francji. W środę spread między oprocentowaniem papierów francuskich i niemieckich wzrósł do poziomów ostatnio rejestrowanych w 2011 r.