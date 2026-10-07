Iran nasilił ataki na tankowce przepływające przez Cieśninę Ormuz. Ponownie zwiększyło to obawy o bezpieczeństwo dostaw ropy. W efekcie optymizm związany z powrotem eksportu surowca do poziomów sprzed konfliktu osłabł, a rentowności na rynku długu ponownie zaczęły rosnąć. Kurs EUR/USD spadł poniżej 1,12. Dodatkowo wspólnej walucie nie pomaga rozwój sytuacji we Francji.

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Boom inwestycyjny związany ze sztuczną inteligencją nadal wspiera jednak perspektywy wzrostu zysków spółek technologicznych. Rynek czeka już na rozpoczynający się w przyszłym tygodniu sezon wyników za III kwartał. Jednym z głównych motorów wczorajszych wzrostów była Nvidia, której kapitalizacja rynkowa zbliżyła się do 6 bln USD. Dodatkowym wsparciem dla sektora technologicznego były słowa prezes AMD, Lisy Su, która prognozuje utrzymanie bardzo wysokiego popytu na układy AI przez najbliższe lata.

Jednocześnie rynek obawia się, że kryzys polityczny i fiskalny we Francji może rozlać się na pozostałe kraje Europy, zwiększając ryzyko dla całego sektora finansowego. Spread pomiędzy rentownościami 10-letnich obligacji Francji i Niemiec wzrósł do najwyższego poziomu od kryzysu zadłużeniowego strefy euro w 2012 r. Rosnąca premia za ryzyko odzwierciedla niepewność inwestorów przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi oraz obawy o stan francuskich finansów publicznych.

Dziś w kalendarium makroekonomicznym uwagę należy zwrócić na zapis dyskusji z ostatniego posiedzenia Fed, na którym zapadła decyzja o podniesieniu stóp procentowych. Dokument ten może rzucić więcej światła na oczekiwaną dalszą ścieżkę stóp procentowych w USA.