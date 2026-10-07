W reakcji na irańskie ataki ropa reaguje niewielkimi wzrostami, ale zmiana nastrojów na rynkach obligacji, akcji i walut jest wyraźna. Kurs głównej pary walutowej zniżkuje w połowie sesji aż o 0,7 proc., do 1,118 i jeśli utrzyma ten poziom do końca dnia, będzie to najniższe zamknięcie od ponad roku. Spadek kurs EUR/USD przekłada się też na niemal 1-proc. wzrost USD/PLN. Dolar kosztuje już niemal 3,92 zł, również najwięcej od ponad roku. Najwyżej od niemal trzech lat jest z kolei EUR/PLN. W reakcji na tak duże umocnienie dolara o 2,4 proc. zniżkuje bitcoin, kosztujący 83,58 tys. dolarów. Uncja złota wyceniana jest na 4116,5 dol., o 1,14 proc. poniżej wtorkowego zamknięcia. Złoto testuje tym samym wrześniowe dołki.

Kolejne szczyty oprocentowania amerykańskich obligacji trzydziestoletnich

Najwięcej uwagi przyciągają jednak rynki obligacji – rentowności amerykańskich papierów dziesięcioletnich poszybowały już do 5,72 proc. i są to kolejne rekordy od 2004 r. Oprocentowanie papierów dziesięcioletnich USA sięga 5,34 proc. i testując lokalne szczyty jest najwyżej od 2007 r. Krajowy rynek długu w ostatnich dniach zastygł w oczekiwaniu na środową decyzję Rady Polityki Pieniężnej, a rentowności papierów dziesięcioletnich utrzymują się wokół 6,3 proc. 

Czytaj więcej

Wysokie rentowności obligacji trzymają wyceny rynków akcji nieco niżej
Obligacje
Wysokie rentowności obligacji trzymają wyceny rynków akcji nieco niżej

Dzisiejszą słabość euro analitycy tłumaczą nie tylko czynnikami globalnymi, ale także zachowaniem obligacji francuskich i skok spreadu do papierów niemieckich, który jest najwyższy od 2011 r. Analitycy zwracają uwagę na spory deficyt, sięgający 5,4 proc. PKB, polityczną niepewność przed wyborami prezydenckimi w 2027 r., na napięcia wokół głosowania nad ustawą budżetową. 

Po dwóch dniach silnych zwyżek na GPW dziś krajowe indeksy wyraźnie tracą. WIG20 zniżkuje o ponad 1 proc., do 4177 pkt., ale to wciąż sporo powyżej zamknięcia z poniedziałku. Korekta dotknęła głównie banki, ale pod kreską są także przedsiębiorstwa energetyczne, LPP czy CD Projekt. Na zielono na półmetku sesji świecą Modivo i Orlen.

Kolor czerwony przeważa dziś na europejskich parkietach. Najmocniej tracą te rynki, które były mocne we wtorek. Spadek sięgający aż 1,48 proc. notuje niemiecki DAX, a francuski CAC40 jest 1,18 proc. niżej. Na obu rynkach szczególnie marnie prezentują się dziś spółki finansowe.