W reakcji na irańskie ataki ropa reaguje niewielkimi wzrostami, ale zmiana nastrojów na rynkach obligacji, akcji i walut jest wyraźna. Kurs głównej pary walutowej zniżkuje w połowie sesji aż o 0,7 proc., do 1,118 i jeśli utrzyma ten poziom do końca dnia, będzie to najniższe zamknięcie od ponad roku. Spadek kurs EUR/USD przekłada się też na niemal 1-proc. wzrost USD/PLN. Dolar kosztuje już niemal 3,92 zł, również najwięcej od ponad roku. Najwyżej od niemal trzech lat jest z kolei EUR/PLN. W reakcji na tak duże umocnienie dolara o 2,4 proc. zniżkuje bitcoin, kosztujący 83,58 tys. dolarów. Uncja złota wyceniana jest na 4116,5 dol., o 1,14 proc. poniżej wtorkowego zamknięcia. Złoto testuje tym samym wrześniowe dołki.

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Kolejne szczyty oprocentowania amerykańskich obligacji trzydziestoletnich

Najwięcej uwagi przyciągają jednak rynki obligacji – rentowności amerykańskich papierów dziesięcioletnich poszybowały już do 5,72 proc. i są to kolejne rekordy od 2004 r. Oprocentowanie papierów dziesięcioletnich USA sięga 5,34 proc. i testując lokalne szczyty jest najwyżej od 2007 r. Krajowy rynek długu w ostatnich dniach zastygł w oczekiwaniu na środową decyzję Rady Polityki Pieniężnej, a rentowności papierów dziesięcioletnich utrzymują się wokół 6,3 proc.

Czytaj więcej Obligacje Wysokie rentowności obligacji trzymają wyceny rynków akcji nieco niżej Choć rentowności długoterminowych obligacji skarbowych w USA wyraźnie przekraczają 5 proc., a w Polsce 6 proc., to obietnica silnej poprawy zysków...

Dzisiejszą słabość euro analitycy tłumaczą nie tylko czynnikami globalnymi, ale także zachowaniem obligacji francuskich i skok spreadu do papierów niemieckich, który jest najwyższy od 2011 r. Analitycy zwracają uwagę na spory deficyt, sięgający 5,4 proc. PKB, polityczną niepewność przed wyborami prezydenckimi w 2027 r., na napięcia wokół głosowania nad ustawą budżetową.

Po dwóch dniach silnych zwyżek na GPW dziś krajowe indeksy wyraźnie tracą. WIG20 zniżkuje o ponad 1 proc., do 4177 pkt., ale to wciąż sporo powyżej zamknięcia z poniedziałku. Korekta dotknęła głównie banki, ale pod kreską są także przedsiębiorstwa energetyczne, LPP czy CD Projekt. Na zielono na półmetku sesji świecą Modivo i Orlen.

Kolor czerwony przeważa dziś na europejskich parkietach. Najmocniej tracą te rynki, które były mocne we wtorek. Spadek sięgający aż 1,48 proc. notuje niemiecki DAX, a francuski CAC40 jest 1,18 proc. niżej. Na obu rynkach szczególnie marnie prezentują się dziś spółki finansowe.