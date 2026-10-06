Chociaż nie widać tego w notowaniach S&P 500 czy też bijącego na nowo rekordy technologicznego Nasdaq-100, to jednak początek jesieni przyniósł – jak przystało na ten sezon roku – pewne oznaki stresu rynkowego. Wystarczy wspomnieć o sytuacji na tzw. rynkach kredytowych – spread obligacji podwyższonego ryzyka typu „high yield” względem obligacji skarbowych rozszerzył się w pewnym momencie do poziomu niewidzianego od kwietnia. To typowa oznaka „risk-off” na rynkach. Podobnie jak wspięcie się indeksu dolara najwyżej od wiosny 2025.

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W ostatnich kilku dniach sytuacja zaczęła się jednak częściowo stabilizować. Spready kredytowe przestały się rozszerzać, osłabł też impet umacniającego się dolara, w czym pomogło schłodzenie oczekiwań na serię podwyżek stóp procentowych w USA po nieco rozczarowujących danych z rynku pracy. Uwagę zwracają też próby poprawy tzw. szerokości amerykańskiego rynku akcji, czyli czegoś, na co można było mocno narzekać we wrześniu. Indeksy małych i średnich spółek, podobnie jak nieważona wersja S&P 500, wreszcie wyraźnie drgnęły w górę.

Na horyzoncie widać zbliżające się listopadowe wybory do Kongresu (notabene punkt kulminacyjny przedwyborczej korekty statystycznie wypada mniej więcej właśnie teraz). Ale też kolejny sezon publikacji wyników kwartalnych spółek w USA, który ruszy w przyszłym tygodniu.

Według szacunków ma przynieść znów sporo dobrych informacji, choć poprawa wyników w przypadku S&P 500 będzie silnie skoncentrowana wokół garstki gigantów związanych z infrastrukturą AI.