Od początku wtorkowa sesja układała się po myśli kupujących. Na starcie na zielono zaświeciła większość europejskich indeksów akcji po tym, jak z przewagą popytu kończył się handel w Azji. W poniedziałek zaś inwestorzy za oceanem świętowali rekordy Nasdaq 100. Optymizm inwestorów wynika z oczekiwań na raporty wyników spółek za III kwartał, które mają przynieść rzadko spotykaną poprawę zysków. Do tego dochodzi oczywiście nieco lepsze zachowanie papierów skarbowych, wspierane przez nieco niższe ceny ropy naftowej. Ani wspomniany surowiec , ani tym bardziej obligacje nie powróciły do poziomów sprzed tygodni, ale najwyraźniej samo uspokojenie wystarcza akcyjnym bykom.

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Rajd banków na dzień przed decyzją ws. stóp procentowych

Na krajowym rynku akcji popyt zdeklasował podaż. Pod koniec dnia WIG20 rósł o 1,5 proc., przede wszystkim dzięki bardzo silnym bankom. Zwyżki tej grupy firm chwilami wynosiły ich subindeks ponad 3 proc. powyżej poniedziałkowego zamknięcia. Wygląda na to, że inwestorzy spodziewają się optymistycznych dla banków sygnałów ze środowego komunikatu Rady Polityki Pieniężnej, która zdecyduje o stopach procentowych.

Banki miały jednak solidne wsparcie w postaci innych sektorów. Na czele WIG20 plasował się Budimex z ponad 4-proc. umocnieniem. Mocno rosły także Kruk czy CD Projekt. Tempo WIG20 utrzymał także mWIG40, a to zaowocowało najwyższym w historii poziomem WIG-u.

Jedyną rysą na powyższym obrazie mogą być nieco niższe niż w poprzednim tygodniu obroty. Z drugiej strony we wtorek wiatru pod skrzydła dostał złoty, co może jednak świadczyć o utrzymywaniu się pozytywnego nastawienia inwestorów zagranicznych do Polski.

Już spokojniej na rynkach obligacji skarbowych

Na rynku obligacji było raczej spokojnie, a w ostatnich dniach oprocentowanie polskich papierów dziesięcioletnich utrzymuje się wokół 6,3 proc. po tym, jak we wrześniu rysowało szczyty na 6,5 proc.

Wyśmienite nastroje na GPW wspierały zwyżki innych europejskich parkietów. Zyskiwały szczególnie giełdy naszego regionu, m.in. Węgry. Niemiecki DAX pod koniec dnia rósł o 0,56 proc. i wracał w obszar wrześniowej konsolidacji. Od zdecydowanych wzrostów rozpoczęła się także sesja za oceanem.