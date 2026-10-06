Indeks polskich dużych spółek szybko zbliża się do poziomu 4200 pkt. przy blisko 0,9-proc. wzroście na starcie wtorkowej sesji. Rynek na nowo napędzają banki, subindeks tej grupy firm zwyżkuje już o 1,5 proc. Dla WIG20 może to być druga z kolei sesja silnego odreagowania po 1,74-proc. wzroście w poniedziałek. Tym samym WIG20 jest już całkiem blisko wymazania spadków z poprzedniego tygodnia i otwiera sobie drogę do nowego rekordu.

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Wraz z GPW rosną także inne giełdy regionu, zwłaszcza Węgry, gdzie BUX zyskuje 1,48 proc. Niemal wszędzie w Europie przeważa kolor zielony, w tym na rynkach bazowych. Niemiecki DAX jest 0,8 proc. powyżej poniedziałkowego zamknięcia, a CAC40 zyskuje 0,4 proc.

Azjatyckie giełdy w górę, złoty zyskuje

Dzisiejsza sesja w Azji zakończyła się rajdem byków. Wśród najmocniejszych rynków była Japonia, gdzie Nikkei 225 wzrósł o 1,05 proc. Bliski tego wyniku był też hongkongski Hang Seng. Na dole tabeli tym razem uplasował się koreański KOSPI z 0,99-proc. zniżką. Kontrakty na amerykańskie indeksy również zwyżkują, podtrzymując pozytywne nastroje w Europie.

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Na rynku walut dolar lekko odpuszcza. Kurs głównej pary walutowej zwyżkuje do 1,123. Notowania USD/PLN osuwają się z kolei do 3,89 zł, a EUR/PLN do 4,37 zł. Na rynku surowców z kolei nieco traci ropa – kontrakty na baryłkę ropy Brent utrzymują się jednak powyżej 100 dolarów.

Optymizm na rynkach akcji wspierają nieco zniżkujące rentowności papierów skarbowych, aczkolwiek w przypadku amerykańskiego rynku możemy mówić tylko o wyhamowaniu wzrostów. Oprocentowanie dziesięcioletnich papierów krajowych sięga 6,27 proc., a amerykańskich 5,28 proc., czyli powyżej piątkowego zamknięcia.