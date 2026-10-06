Brazylijski indeks giełdowy Bovespa ustanowił w poniedziałek rekord. Na początku sesji rósł nawet o 8 proc. O ile jeszcze w zeszłym tygodniu znajdował się on w czwartej dziesiątce najmocniej rosnących głównych indeksów giełdowych świata, to po ostatnich zwyżkach wskoczył na miejsce 13. Od początku roku zyskał 28 proc., a przez ostatnie 12 miesięcy blisko 44 proc. Poniedziałkowa sesja przyniosła również umocnienie reala brazylijskiego, który zyskał wobec dolara niemal 5 proc.

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Przyczyną euforii na rynku brazylijskim był oczywiście wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich. Jej faworytem okazał się senator Flavio Bolsonaro, kandydat prawicy, będący synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Zdobył on 47 proc. głosów, podczas gdy obecny, socjalistyczny prezydenta Luis Inacio Lula da Silva otrzymał ich 45,2 proc. Flavio Bolsonaro wypadł w tym pojedynku wyborczym o wiele lepiej, niż przewidywały sondaże i stał się faworytem drugiej tury wyborów, zaplanowanej na 25 października. W niedzielę odbywały się też wybory do parlamentu oraz do władz poszczególnych stanów, w których większość zdobyli kandydaci prawicowi.

Inwestorzy wyraźnie preferują rządy Flavio Bolsonaro, gdyż postrzegają go jako kandydata bardziej probiznesowego. Nie podoba im się to, że pod rządami obecnego prezydenta Luli rośnie dług publiczny, a jednocześnie wzrost gospodarczy zwalnia. Przed pierwszą turą wyborów pojawiały się więc prognozy, że ewentualne zwycięstwo Bolsonaro przyniesie solidne zwyżki indeksu Bovespa. Wygląda na to, że rynek uznał syna byłego prezydenta już za „pewniaka” w drugiej turze wyborów.