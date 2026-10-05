WIG20 zyskał 1,74 procent przy wzroście indeksu szerokiego rynku WIG o 1,44 procent. Słabiej zaprezentowała się druga linia i mWIG40 dodał 0,77 procent przy wzroście sWIG80 o 0,50 procent. Z perspektywy końca sesji widać, iż od poranka rynek szukał wzrostów, ale do końca pierwszej połowy rozdania więcej było konsolidacji i stabilizacji w rejonie 4100 pkt. niż poważnego ataku byków. Od poranka rynkowi brakowało również aktywności i na całym parkiecie udało się ugrać blisko 1,87 miliarda złotych, z czego na WIG20 przypadło przeszło 1,41 miliarda złotych. W praktyce dynamicznej zwyżce brakuje potwierdzenia w dużym obrocie, co może nabrać znaczenia, gdy pojawią się impulsy spadkowe z otoczenia. Jeśli jednak umieścić sesję w nieco szerszym kontekście, to rozdanie miało wszystkie cechy odreagowania zeszłotygodniowej słabości rynku zbudowanej między innymi na spadkach spółek bankowych. Dziś w indeksie WIG20 zdrożały akcje wszystkich banków, a indeks WIG-Banki dodał 1,44 procent po zeszłotygodniowym spadku o 5,24 procent. Bardzo dobrze zaprezentował się koszyk spółek energetycznych rosnąc o 2,92 procent, ale w indeksie WIG20 zwyżkowała cena 14 spółek, z czego 10 zyskało więcej niż 1 procent. Dynamiczna sesja w wykonaniu WIG20 zaowocowała wykreśleniem dynamicznego białego korpusu, który zdaje się łamać lokalną falę spadkową. Bykom udało się też wrócić nad psychologiczną barierę 4100 pkt., której złamanie zachęcało do spoglądania w rejon 4000 pkt. Niestety przed popytem stoi ciągle zadanie połamania linii korekty, która odpowiada za falę przeceny z ostatnich tygodni. Ryzykiem dla rynku jest też fakt, iż na wykresie WIG20 pojawia się zarys formacji RGR, której linia szyi zalega w rejonie 4060 pkt. W istocie, odbicie na małym obrocie jest ostrzeżeniem, iż rynek może kreślić prawe ramię formacji RGR. Przy negatywnym impulsie z otoczenia i domknięciu formacji RGR na wykresie indeksu zostanie zbudowany potencjał spadku o szerokość układu. Efektem będzie zaproszenie do spoglądania nie tylko w rejon 4000 pkt., ale też w okolice 3950 pkt.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.