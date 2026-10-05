Negatywne emocje na giełdach opadły, stwarzając okazję do odreagowania. WIG20 zaliczył efektowne 1,74-proc. odbicie. Zbiegło się to z debiutem nowego systemu transakcyjnego GPW. Na szczęście obyło się bez niespodzianek i handel przebiegał bez zakłóceń. Wzrost optymizmu na krajowym rynku wpisał się w poprawiające się nastroje na pozostałych europejskich parkietach, na których inicjatywę przejął popyt mimo niepewności w pierwszej fazie handlu. Większym zakupom nie sprzyjała utrzymująca się niepewność na Bliskim Wschodzie i wciąż wysokie ryzyko eskalacji konfliktu USA z Iranem. Dla inwestorów nie jest to jednak nowa sytuacja, dlatego zdążyli się już na nią uodpornić, starając się szukać przede wszystkim pozytywów, które podtrzymałyby zwyżki na giełdach. Najlepszym tego przykładem może być poniedziałkowa sesja.

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Czytaj więcej Finanse Nie taki WATS straszny, jak go malowali Pierwsza sesja z nowym systemem transakcyjnym przebiegła bez zakłóceń. By mówić o pełnym sukcesie potrzeba jeszcze trochę czasu, ale domy maklerski...

PGE, LPP i Orlenu na celowniku kupujących, Remak królem szerokiego rynku

Beneficjentami poprawy nastrojów na krajowym rynku byli w dużej mierze posiadacze akcji największych firm. Największym zainteresowaniem kupujących cieszyły się walory Orlenu, odreagowujące mocne spadki z poprzednich sesji. Dały się jednak wyprzedzić na finiszu papierom PGE i LPP, które po zeszłotygodniowej korekcie wróciły na wzrostową ścieżkę. Dobrą passę kontynuowały akcje KGHM, wspierane rosnącymi cenami miedzi, choć w ich przypadku zwyżka była mniej efektowna. W tyle zostały banki, które wcale nie paliły się do odbicia po zeszłotygodniowej wyprzedaży. Finalnie wybroniły się przed spadkami, finiszując na plusach. Mniej szczęścia miały m.in. Dino i Modivo, które zakończyły notowania ze stratą.

Na szerokim rynku przewaga popytu była mniej zauważalna. Uwagę zwraca bardzo efektowne, bo ponad 90-proc. odbicie notowań Remaku, co miało związek z planami ogłoszenia wezwania na akcje spółki przez Zarmen.